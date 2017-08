Una copa de vino convirtió a Beyoncé en la peor madre del mundo ¿Es que nunca dejarán de opinar sobre la maternidad ajena?

Justo cuando creíamos que el Internet utiliza a las mujeres que deciden no tener hijos (NoMo) de tiro al blanco, las mujeres que son madres se convierten en el objetivo de criticas y agresiones. Ya no se trata sólo del hecho de no tener hijos sino de tenerlos y no saber ser madre.

Recientemente Beyoncé se convirtió en una víctima de las criticas pues lo que consideraba un momento de relajación y goce con una copa de vino y sushi con Jay Z, se convirtió en el peor de los pecados ante sus seguidores.

En los últimos meses, la cantante ha optado por llevar una vida más privada, lejos de las redes sociales, pero al parecer, la cita que se dio con su marido fue tan especial que no dudó en compartir algunas fotos de la noche. Es precisamente en una de estas que la cantante aparece bebiendo un poco de vino tinto, algo completamente normal ¿cierto? Pero no, ante los seguidores era una muestra de egoísmo y falta de conciencia ante la interrogante de si ‘B’ está amamantando a sus mellizos recién nacidos, Rumi y Sir Carter y los riesgos que implica beber alcohol.

Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 4 de Ago de 2017 a la(s) 12:26 PDT

“Alimentas a tus hijos con tu pecho ¿por qué bebes?”, comentó una persona, mientras que otra le rogó a la cantante no beber en exceso o “afectará a sus bebés”, “. Es cierto, el alcohol causa estragos en el cuerpo; de hecho, la recomendación general es la de no beber alcohol, ni durante el embarazo ni durante la lactancia ya que es una sustancia nociva que penetra en el torrente sanguíneo y pasa a la leche que toma el bebé. Pero tomarse una copa de vez en cuando tampoco está prohibido si se tienen en cuenta los factores físicos y emocionales de cada una (y siempre bajo supervisión médica).

“El pediatra de mis hijos dijo que tomar una copa de vino o una cerveza si estás amamantando no está mal, mientras espere una hora antes de alimentar. La gente necesita entender los hechos antes de avergonzar a alguien en lo que eligen hacer. Tengo un hijo de 2 meses y disfruto de un vaso o dos de vino de vez en cuando ¡y mi bebé es perfectamente saludable!”, defendió una usuaria.

Francamente la discusión sobre los hábitos de lactancia materna de Beyoncé es invasiva y equivocada. Es injusto hacer suposiciones basadas en una sola foto, o sobre su vida general. Hay muchas mujeres que no pueden amamantar y deben recurrir a fórmulas para sus recién nacidos, hay otras que amamantan a sus hijos a edades más avanzadas, ¿por qué juzgar estas acciones? Además…¡es Queen B! Y si algo podemos decir es que Blue Ivy, si primer hija, se ve bastante normal y en sus casillas, no vemos por qué Rumi y Sir se conviertan en unos trastornados o con un tercer ojo en la frente.

Y aunque los que se dedican a criticar y avergonzar están detrás de un monitor, no deja de ser una constante, incluso hacia las famosas. Adele fue criticada por decir que “odió” a su hijo durante la etapa de depresión post parto, Jessica Simpson lo fue cuando dejó que su hija posara en bikini y Pink cuando decidió dejar que sus hijos la ayudaran en la cocina con los sartenes calientes enfrente.Para empezar, todo manual sobre “cómo ser madre/padre” se vuelve obsoleto en cuanto llegan los hijos así que ¿quién les ha otorgado el titulo de madres/padres todopoderosos y sabelotodo?

Y segundo, seguramente alguien como Beyoncé estará leyendo todas las críticas en torno a su maternidad fallida mientras bebé su costosa copa de vino y los mellizos toman su leche dorada importada de las islas griegas. ¡Así que, no más mommy shamers!