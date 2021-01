No hay mejor forma de comenzar el año y llenar tu espacio de buenas energías que depurando tu clóset y organizándolo.

Y es que tener el clóset desorganizado es un mal augurio en tu vida, primero porque nunca sabes qué ponerte y es un dolor de cabeza, y segundo porque allí está todo lo que usas y eso influye mucho en tu suerte y en tu vida diaria, hasta en el ánimo.

Por eso es importante sacar lo que ya no usas y acomodar lo que te pones, y dejar atrás el caos, por eso aquí te damos algunos consejos sencillos para lograrlo.

Cómo depurar tu clóset para que sea más espacioso y organizado

Saca todo lo que tengas

Lo primero que debes hacer es sacar todo lo que esté en tu clóset, seguro encontrarás cosas que ni sabías que tenías y te darás cuenta de todo lo que tienes.

Así podrás revisarlo todo de pies a cabeza y te ayudará a distinguir lo que necesitas y lo que ya no.

Dona lo que no uses o ya no te quede

Muchas veces acumulamos ropa que o no nos queda, o no nos ponemos jamás en la vida pero nos negamos a donarlo, regalarlo a una amiga, prima, o hermana.

Aunque te cueste y no te quieras deshacer de estas prendas, sé sincera contigo misma y revisa toda tu ropa, lo que no te pongas o no lo uses mételo en una bolsa y dónalo.

Con esto no solo liberarás espacio en tu clóset para ropa que sí usas o la que puedas comprar, también ayudarás a alguien que lo necesite.

Divide las prendas y accesorios en grupos

Cuando ya hayas seleccionado la ropa con la que te vas a quedar y que realmente uses, clasifica las prendas para que tengas todo organizado.

Puedes poner los pantalones en una sección, blusas en otra, falda en otra, y cualquier otro grupo de prendas que tengas, así cuando vayas a seleccionar lo que te vas a poner te tardarás menos pues tendrás todo bajo control.

Aplica la regla del 1×1

La regla del 1×1 es muy útil para no saturar tu armario, y no es más que no comprar o adquirir otra prenda hasta que no te deshagas de una que no uses, así siempre tendrás espacio.

Y también te hará deshacerte de ropa innecesaria, que tienes y no usas así que es un gran método para mantener espacio en tu clóset.

Dobla la ropa

Para tener un armario con más espacio es importante doblar la ropa, y no lanzarla como caiga, así que cada vez que uses algo, al guardarlo dobla la prenda y acomódala.

Por supuesto algunas prendas se pueden guindar en ganchos, pero lo que no alcance en ganchos, como blusas o pantalones deportivos, dóblalos y organízalo muy bien.

