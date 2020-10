Dicen que mantener la casa limpia alarga nuestros años de vida. Además, es una excelente manera de hacer ejercicios en estos tiempos de pandemia y confinamiento. Sin embargo, algunas tareas hogareñas resultan tan difíciles que nadie podría creerlas. Este es el caso de los vidrios o cristales de las ventanas. Por eso te enseñamos 4 trucos para limpiar las ventanas y dejarlas relucientes.

Estamos seguras de que has pasado horas dedicada a quitar el sucio de tus ventanas y aún no quedas satisfecha. Los resultados no son lo que esperabas y los cristales quedan opacos, sin que pueda entrar con claridad la fantástica luz del sol. Eso quedó en el pasado. Toma nota.

1.- Utiliza un buen paño o papel para limpiar las ventanas

No todos los trapos son funcionales para limpiar las ventanas. Lo recomendado es emplear gamuzas de microfibras de manera que no suelten pelusas.

El papel periódico es otra excelente alternativa. Hacen los vidrios más resistentes al sucio y les aportan brillo a nuestras ventadas. Solo asegúrate de que no sea un periódico muy nuevo porque la tinta podría manchar los cristales. También son perfectos los trapos que usamos de filtros para colar el café.

Un buena paño es indispensable para asegurarte de que tus ventanas queden impecables. - Agencias

2.-Productos recomendados

En el mercado existe una infinidad de productos con los que podemos limpiar las ventanas. Tenemos que seguir las indicaciones, porque algunos deben aplicarse sobre el trapo y otros directamente sobre las ventanas. Sin embargo, también podemos emplear productos caseros y obtendremos resultados perfectos. A continuación, te damos mostramos algunos muy buenos:

– Vinagre: No solo sirve para la cocina. Mézclalo con agua y aplícalo con un difusor directamente sobre el vidrio. Posteriormente, utiliza un trapo seco para retirarlo. Si le añades a la mezcla un poco de maicena lograrás mejores resultados aún.

– Amoniaco: Se considera el producto más eficaz para limpiar las ventanas y espejos. Además de quitar el sucio, tiene un efecto desengrasante y su efecto de limpieza dura mucho más tiempo. Lo único que debes hacer es mezclar un pequeño chorro de amoníaco en un cubo de agua. Luego, aplícalo con un pedazo de lana y sécalo con un trapo limpio.

– Alcohol: Para usar este producto, debemos hacer el mismo procedimiento que con el vinagre. Sin embargo, el alcohol es mucho más eficaz si lo que deseamos es eliminar huellas de dedos y manos en nuestros cristales

– Cebollas o patatas: Así, como el vinagre, no solo sirven para la cocina. Parte estos alimentos en dos y frota la superficie de los vidrios con ellos. Aguarda unos 5 minutos y aclara con un vaportizador que contenga agua tibia y vinagre. Seca con un trapo limpio.

3.- Escoge los días nublados

Para limpiar las ventanas y que queden perfectas hazlo en días nublados. El sol puede secar los productos que utilices de forma rápida y antes de que puedan hacer efecto. Tampoco elijas días en que se vea que va a caer un torrencial de agua porque todo el trabajo estará perdido.

Los días nublados son perfectos para limpiar las ventanas. - Agencias

4.- No limpies los cristales en un solo sentido

Otro de los trucos para que los cristales de las ventanas queden relucientes es alternar el sentido de la limpieza. Lo que te sugerimos es que, si decides limpiar la parte interior en forma horizontal, lo hagas de manera vertical con el exterior. De esta manera te será más fácil identificar de qué lado están las marcas de sucio en tus ventanas y te asegurarás de que no quede ninguna.

Alterna los sentidos para limpiar las ventanas. - Agencias

