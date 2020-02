Suculentas negras, el regalo que toda amante de las plantas quiere recibir

View this post on Instagram

👇🏻👇🏻🤔Tem dúvidas de quanta luz sua suculenta precisa? Leia a dica abaixo👇🏻👇🏻👇🏻 . 🌱Siga @suculentasecactos.com_ 🌱 . 🍀Suculentas preferem o sol da manhã e a maioria delas precisa de iluminação direta. Se você mora em apartamento ou em algum local que tenha pouca incidência de luz, procure deixar as plantas em janelas, sacadas ou qualquer local onde ela consiga receber o máximo de luminosidade possível. Luz é vida para as suculentas, portanto elas não vão sobreviver em locais como banheiros, estantes e prateleiras internas.🍀 . 🍃Que tal ter um guia prático de como cuidar de suculentas GRÁTIS?. . ♥️Descubra como milhares de pessoas estão cultivando suculentas com as técnicas corretas de cultivo apenas seguindo as orientações de nosso guia de forma simples e prática. . Clique no link em nosso perfil @suculentasecactos.com_ e faça o download gratuito 📜🥰. . Descubra: . ✔️A sequência de passos que os maiores cultivadores do mundo usam. . ✔️A quantidade de água certa que faz suas suculentas ficarem mais bonitas e não apodrecerem. . ✔️O solo ideal para suas plantinhas crescerem mais rápido. . ✔️Tudo isso e um pouco mais distribuídos de forma gratuita! . ACESSE O LINK EM NOSSO PERFIL E CONFIRA @suculentasecactos.com_ 😊😘. . Escreva uma legenda para essa foto, a melhor delas será compartilhada em nosso Stories☺️😝 . 📷 By: ?