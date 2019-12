Los secretos de Laura Martínez del Pozo para las decoraciones navideñas

Las fanáticas de la tendencia DIY (Do It Yourself) podrán disfrutar del especial “Customiza tu Navidad” y saber si su decoración está a tono o pasada de moda, de la mano de la experta en decoraciones Laura Martínez del Pozo.

La decoradora enseña cómo crear objetos decorativos que son un ícono de la Navidad. Calcetines gigantes, muñecos de nieve y bolas navideñas forradas con telas son algunas de sus propuestas para que usted pueda lograr confeccionar con materiales que posee en su casa.

Hablamos con ella sobre cómo mejorar los objetos o elementos decorativos que tenemos para dejarlos marcando tendencia.

1. ¿Se nace con la facilidad de hacer manualidades o es algo que se puede aprender?

Yo llevo haciendo cositas desde pequeña pero con interés y tiempo todo el mundo puede aprender por supuesto.

2. ¿La navidad 2019 tiene una tendencia en color específico?

A mí me gusta pensar que tendrá todos los colores, soy amante de los colores.

3. ¿Qué opina de la decoración monocromática? ¿Prefiere usar un solo color o combinar varios colores en su decoración?

Mi consejo siempre será combinar. Me puede resultar interesante utilizar solo un color porque estéticamente es muy potente pero me aburriría al poco tiempo, así que es un cuestión de gustos.

4. ¿Usar o no usar el árbol de navidad?

Árbol siempre pero de forma sostenible con el medio ambiente. Hay maravillas en árboles artificiales pero si lo queremos natural es muy importante que luego se pueda volver a plantar.

5.¿Cuál es el objeto de decoración que no debería faltar en casa?

Los cojines, además de decorar los espacios, los hacen más acogedores.

6. ¿Los adornos de colores metálicos siguen en tendencia?

Yo creo que todas las tendencias conviven ahora mismo aunque es cierto que los materiales más naturales cada vez están más de moda. Ahora si hablamos de algún objeto decorativo en tendencia, más allá del gusto personal, los cascanueces me parecen buenísimos.

7.¿Cómo renovar los adornos que tenemos en casa para que se vean diferentes?

Algo muy sencillo puede ser cubrir de tela una bola de las clásicas de árbol y darle un toque textil.

Datos

Cuándo: 14 y 15 de diciembre

Dónde: Canal Más Chic

Cómo hacer un muñeco de nieve

Materiales:

Medias

Arroz

Guata de algodón

Gomas elásticas

Botones

Tela

Proceso:

-Primero hacer un corte a la parte superior de una media blanca y guardar el sobrante de tela. Rellenar la media con un puñado de arroz para formar la base del muñeco.

-Introduzca guata, o reutilice el relleno de un cojín antiguo. Coloque una goma elástica para formar la primera bola del muñeco. Repeta el proceso para tener dos bolas. La superior debe ser un poco más pequeña. Corte el sobrante de la tela de arriba.

-Tome la primera tela que cortó antes, dele la vuelta y la cierre con otra goma elástica. Ahora deberá darle la vuelta para crear el gorrito del muñeco. Colóquelo en la bola superior.

-Para decorarlo, ponga unos botones a modo de ojos y los propios botones del muñeco. También le puede poner una tela entre las dos bolas que sea la bufanda.

-Por último, deberá coser un pompón al gorrito, y listo el muñeco de nieve.