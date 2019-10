¡Flores en todos lados! Aquí te decimos cómo cuidarlas y cuáles elegir para decorar tu casa

“Algunas flores duran meses, pero otras podrían durar diez días. Ahora que empieza el calor, menos”, explica el florista Andrés Sánchez, creador de Carrito de Flores (@carritodeflores), empresa que presta servicios de diseño floral.

Hablamos de elementos naturales que evolucionan constantemente y que generan ambientes diversos. ¿Una buena recomendación? “Las fresias, los jacintos y los juncos los aprovecho en lugares donde quiero sentir un rico aroma, por ejemplo, en baños o en la entrada de la casa”, aconseja Sánchez. Conoce las claves para incorporarlas a tu vida.

¡LAS PREFERIDAS!

1. Peonías. Estamos recién iniciando la temporada de estas maravillosas flores, elegantes y abundantes, muy cotizadas por las novias. Las veremos en tonos rosados, rojos, blancos y en otros colores más fuertes y pálidos. “Mis favoritas son las rojas oscuras y las rosadas intensas. Es una flor delicada a la luz, así que siempre recomiendo comprar las de botón cerrado para aprovecharlas más”.

2. Iris. “Su nombre viene del latín arcoíris, porque reúne todos sus colores. Las conocemos también por el nombre de lirio, y me encantan por sus varas largas, delgadas, entonces sirven mucho para floreros más largos, floreros uniflor o para darle altura a algún arreglo floral mixto”, asegura Andrés.

3. Fresias. “Amo su olor. Cuando estamos en temporada de fresias, las pongo en todos lados, incluyendo en el velador. Son más silvestres y en mis arreglos incluyo al menos una vara, para darle un toque de su aroma”.

4. Ranúnculos. Son muy delicados, pueden quebrarse muy fácilmente, pero, a su vez, son flores de infinitos pétalos. “Los uso mucho en mis arreglos florales, sobre todo en los centros de mesa, ya que otorgan movimiento y volumen”.

5. Anémonas. Al igual que los ranúnculos, son sensibles, se pueden quebrar por su delgada vara. Por su vistosa flor, también las eligen para ramos de novias. “Me fascina encontrarlas en colores fuertes y que, cuando abren, se vean sus semillas expuestas, dándole textura a nuestros arreglos. Son delicadas a la luz, así que conviene poner atención si queremos que duren”.

6. Juncos. Al igual que las fresias, nos regalan aroma. El florista comenta que, por ejemplo, pone un pequeño florero de esos antiguos cafés, como de botella de jarabe, en el baño de visita. “También agrego una sola varita en los arreglos mixtos de flores, ya que, aparte de darle un poco de olor, me gusta su forma de campanita. Si aman las flores silvestres, éstas les van a encantar”.

7. Lágrimas de la virgen. “De exquisito aroma, me maravilla su forma acampanada. A mucha gente no les gustan, porque son como caídas, pero llenan espacios que otras flores no logran”, comenta el dueño de Carrito de Flores.

8. Jacintos. “Es otro de mis olores favoritos y, generalmente, las uso solas, porque no me gusta combinarlas. Si ponemos un lindo florero transparente con jacintos, en una entrada, nos sentiremos en casa. A muchas de nuestras madres o abuelas les gustan como un buen regalo, tanto en flores como en plantas, al igual que las hortensias”.

Feng Shui: las flores que debes tener en tu hogar para atraer la buena suerte en el amor y dinero Además adornarán tu hogar y lo harán lucir muy elegante

COMBINACIONES

Para Andrés, uno de los errores que se cometen, a la hora de cuidar las flores, se relaciona con la limpieza de hojas, las que se encuentran sumergidas en el agua. “Es importante que las varas de nuestras flores y follaje se mantengan limpias. Las hojas se pudren con facilidad con el agua y esto hace que mueran rápidamente. En cuanto a la combinación, mi recomendación es que, si no saben mucho de paletas de colores, eligan las flores que quieran en la mano, vean los colores que resaltan más o, si prefieren, usen una sola paleta de colores”.

ARREGLOS

A veces, con la sencillez y simpleza podemos acertar si no contamos con mucha experiencia en flores. “Un arreglo de un sólo tipo de flores es lindo, como de jacintos, tulipanes y calas, que se ven elegantes solas. Una linda combinación son peonías, anémonas, ranúnculos y algún follaje”, detalla Sánchez. También aconseja atreverse con lo silvestre, tomar lo que uno tenga en casa, una ramita de lavanda con alguna otra flor o, incluso, hacer un arreglo sólo de follaje”.

MATERIALIDADES

“Hace poco hice un taller de flores con frutas, para una marca, y estuvo genial. Me gusta hacer este tipo de combinaciones al momento de montar una mesa para una comida. Generalmente, prefiero las mesas recargadas, caminos de mesas con flores, botellas, frutas, maderas, objetos. También se mezclan flores con globos, para las celebraciones. En mis trabajos, combino texturas”.

CUIDADOS

“Mi recomendación para todas las flores se relaciona con la limpieza del agua. El secreto de la abuela dice que una gota de cloro permite mantenerla limpia, y es cierto”, comenta. La correcta exposición a la luz, mantener nuestros arreglos en lugares frescos, y no con el sol directo, hará que nuestras flores duren un poco más. ¿Más tips? Ir cortándolas a medida que pasan los días para que tomen agua y siempre en forma diagonal.

APORTE ESTÉTICO

“¡Pondría flores y plantas en todos lados! Me parecen un gran aporte en todo sentido, estético decorativo, transversal, y no sólo flores, sino que también plantas. Es increíble cómo las áreas cambian con una linda planta o unas flores. Siempre he dicho que con una buena iluminación, flores y plantas, creamos un lugar hermoso. ¡Hago una invitación a encantarse con las flores!”.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO