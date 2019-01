Prepara tu hogar para recibir todas las energías con la llegada del Año Nuevo Chino

View this post on Instagram

El cerdo en el horóscopo Chino. Nombre Chino: Zhu Punto cardinal: Noroeste. Energía: Yin Febrero 5 2019 a enero 24 2020 Signo en el horóscopo occidental: Escorpio. Compatibilidad: Conejo, Cabra y Tigre Incompatilidad: Serpiente. El cerdo es uno de los animales del zodiaco más respetado en China, trae una energía de amor a la familia y a los seres que lo rodean , sus palabras de aliento y prosperidad son consideradas por las personas como gestos generosos. Es amoroso, honesto y su inteligencia es muy valorada. Su constancia con las personas cercanas en ocasiones lo pueden hacer ver cómo alguien posesivo . Se preocupa por mantener la armonía en el hogar, pues así logrará la armonía en su vida. Sin embargo, es afortunado y nunca le falta el dinero. ¡Ven por el tuyo! NAHUAL TIENDA ARTESANAL 🏡 Calle 4 No 6-15 San Antonio 📲 (315) 660-3545 📲 (318) 319-3202 🌎 www.tiendanahual.com #ilovenahual #añochino #añodelcerdo #vibracionpositiva #felizañochino #zen #goodvibesonly