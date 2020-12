La hieloterapia en el rostro como régimen cosmético puede tener algunos efectos sorprendentes. Una amplia gama de expertos en belleza han estado utilizando esta técnica en spas y tratamientos para el cuidado de la piel, y ahora tú también puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa.

La mejor manera de ver grandes resultados realmente es consultar a un experto en el cuidado de la piel, pero hay formas de aplicar la hieloterapia que tu misma puedes hacer en casa. Así que si quieres aprovechar tu tiempo libre y dedicarle algo de trabajo a tu rostro, asegúrate de seguir estos consejos para un proceso seguro y eficaz.

Sácale todo el provecho a la hieloterapia con estos tips para obtener mejores resultados en tu piel

Limpia bien la zona

Al igual que al maquillarte o al lavarte el rostro, la hieloterapia necesita de una superficie pulcra antes de tratarla, ya que aplicar el hielo sobre la piel recién limpia es mucho más efectivo y evitas que las barreras naturales como la grasa o algún elemento externo pueda interferir con el proceso.

No lo apliques directamente en la piel

Con este tratamiento lo que buscas es embellecer tu rostro, no perjudicarlo. Así que si no quieres una “quemadura” por exponerte directamente a bajas temperaturas lo mejor es que no apliques el hielo directamente sobre tu piel, según reseña el portal Anderson Sobel Cosmetics.

Lo ideal es que para comenzar con este proceso siempre envuelvas los cubos de hielo en un paño suave antes de aplicarlos directamente. Espera hasta que comiencen a derretirse un poco antes de masajear suavemente tu rostro con la pequeña bolsa que hiciste.

Sé particularmente cuidadosa alrededor del área debajo de los ojos y asegúrate de no usar hielo inmediatamente fuera del congelador, ya que estará demasiado frío.

Aplícalo por secciones

Concéntrate en cada área individual de tu rostro -mentón, línea de la mandíbula, mejillas, frente, nariz- durante no más de dos minutos, prestando especial atención a las imperfecciones y el acné. Evita no exceder ese tiempo incluso en las zonas más necesitadas.

Ayuda a tu maquillaje

Hacerte un tratamiento casero de hieloterapia en la piel antes de aplicar el maquillaje es un método fantástico para reducir la apariencia de los poros debajo de la base. Además, si aplicas hielo en tu cara y luego prebase, esto actuará como un gran tónico hidratante.

Haz hieloterapia con otros ingredientes

Intenta hacer cubitos de hielo con otros tratamientos de belleza que conozcas. Verter jugo de limón, té verde, jugo de pepino o té de manzanilla en una cubitera puede mejorar el efecto que tiene el hielo en la piel. Es como duplicar los resultados con un solo esfuerzo.

A considerar

Si el tratamiento se vuelve incómodo, detenlo inmediatamente. Los capilares debajo de la piel pueden romperse si se enfrían demasiado. Si ya tienes capilares rotos, evita la hieloterapia por completo.

No trates la piel durante más de 15 minutos. Esta práctica está destinada a ser un tratamiento rápido y tu cutis puede dañarse si no se controla cuidadosamente. En caso de duda, consulta con un profesional.

¿Por qué funciona la hieloterapia?

Se ha demostrado que este tratamiento reduce la apariencia de ojos hinchados, mejora las imperfecciones y el acné, reduce el tamaño de los poros e incluso combate la formación de arrugas, pero ¿por qué funciona?

La razón por la que el hielo puede ayudar en una variedad de problemas comunes de la piel es que al enfriarla contrae los vasos sanguíneos y estimula al cuerpo a enviar más sangre caliente al área afectada. El aumento del flujo sanguíneo reduce la hinchazón y restaura la uniformidad de la piel, lo que ayuda a resolver muchos problemas comunes.

