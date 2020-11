Las videollamadas se han convertido en una parte fundamental de la nueva normalidad para muchas de nosotras, bien que se usen para ocasiones más relajadas como charlas entre amigas, o para algo más serio como una reunión de negocios. Pero como a veces las cámaras tienden a ser un poco engañosas, han surgido muchos consejos de maquillaje a raíz de esto.

Las cámaras pueden hacer que alguien parezca diferente en la pantalla que como se ve fuera de ella. Factores como la iluminación y los ángulos también pueden alterar la apariencia durante las videollamadas. Pero a pesar que esto se vea como una tarea complicada, no necesitas un maquillador para lucir presentable.

Errores de maquillaje de ojos que te envejecen y cómo corregirlos Descubre cuales son los errores que debes dejar de cometer a partir de los 30

4 consejos de maquillaje ideales para lucir increíble en las videollamadas

Ya sea que necesites grabar un video para tus redes sociales o que tengas una entrevista de trabajo virtual, aquí hay algunos consejos de maquillaje que debes conocer al momento de estar frente a una cámara.

Encuentra la iluminación indicada

Usar luz natural es lo mejor. Si colocas la cámara cerca de una ventana, obtendrás la mejor cobertura para que tu rostro luzca perfectamente iluminado y parejo. El maquillista Steve Kassajikian comenta que la luz natural puede proporcionar un efecto de filtro. “Elijo mi sala de estar. Tiene la mejor iluminación. Así que pongo mi cámara justo frente a la ventana y siempre siento que me veo perfecto. Incluso cuando siento que luzco un poco cansado, la luz natural me ayuda un poco”, dijo comentó el experto

Sin embargo, recuerda que no todos los días la iluminación natural es la misma por lo que debes tomar en cuenta este factor al momento de realizar las videollamadas. Si no tienes un buen lugar con luz natural, entonces las luces de estudio o un anillo de luz también pueden ser una excelente opción, según reseña el portal The Ladders.

Rizar las pestañas y aplicar rímel

Todas sabemos que el rímel puede hacer maravillas pero para las videollamadas es imprescindible. Este es sin duda uno de los mejores consejos de maquillaje ya que al rizar las pestañas puede ayudar a que tus ojos luzcan más grandes y abiertos para dar una apariencia más joven y alerta, sobre todo si te habías olvidado del compromiso y no quieres lucir recién levantada de la cama. El rímel también ayudará a mantener las pestañas en su lugar y a crear una definición más oscura.

Vincent Oquendo, maquillista de celebridades, comenta lo importante que es este pequeño paso. “Agrega definición a tus ojos y, en términos de pixelación, los hará parecer más brillantes en la cámara, que es exactamente lo que queremos”. Recuerda que una cosa es lo que vemos en el espejo y otra es lo que la pantalla le muestra a los demás.

Colores de sombras para un maquillaje natural Esta tendencia es una de las mejores opciones para las mujeres.

Usa rubor

Si bien toda la iluminación puede proporcionar un agradable efecto de aerógrafo, de cierta manera gracias a los píxeles de la cámara, debes evitar descuidar los pequeños toques coloridos en tu piel. No tener ningún color o profundidad en tu rostro puede hacerte parecer tan pálida como un fantasma.

Para evitar esto, contornear tu rostro o aplicar un color de rubor llamativo puede ser la solución que buscabas. Si te excedes con la cantidad que aplicas o el color es demasiado llamativo cuando lo pruebas en tu cámara, prueba difuminarlo un poco con una esponja de maquillaje para atenuar tu look.

Agrega corrector

El corrector puede ayudar a cubrir las manchas oscuras y resaltar ciertas áreas del rostro por lo que es un cosmético que no deberías dejar de aplicar cuando tengas videollamadas. Asegúrate de agregar debajo de los ojos (lo más importante), el tabique de la nariz y el mentón. Todos estos son puntos destacados de la cara, justo donde la iluminación se tiende a concentrar más.

Si al primer intento de estos consejos de maquillaje no logras atinarle al look que buscabas, no te sientas frustrada. Recuerda que aparte de los reporteros y actores, la mayoría de la gente no está acostumbrada a estar frente a una cámara, por lo que una de las dificultades más comunes que tienen las mujeres en esta nueva normalidad es cómo maquillarse para lucir perfecta frente a ellas. Con la práctica viene la perfección.

También te puede interesar:

6 estilos de maquillaje que serán tendencia este invierno

Básicos de maquillaje para las mujeres de 40

Te recomendamos en video