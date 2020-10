Prepara este té de jamaica con jengibre y miel para acelerar el metabolismo

View this post on Instagram

La flor de jamaica posee antioxidantes naturales denominados antocianinas, causantes del color rojo intenso que actúan disminuyendo la presión arterial y otras afecciones del sistema cardiovascular. ❤️🍃 Beneficios: – Actúa como cardioprotector – Disminuye el colesterol malo – Regula la presión arterial – Protege los vasos sanguíneos y el corazón – Disminuye los mareos