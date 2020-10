Aprende cómo usar una piedra pómez para eliminar la piel muerta de los pies y dejarlo suaves y limpios

A muchos les pasa que se olvidan de eliminar la piel muerta de los pies periódicamente y esto puede dejar una sensación bastante áspera y rugosa en ellos. Quizás sea porque no consideran este tratamiento tan importante o porque temen o no saben usar una piedra pómez.

Y si ese es el caso no te preocupes, porque con esta guía completa, reseñada en el portal Well + Good, podrás dejar tus pies suaves y limpios de manera segura. Te gustará tanto la sensación que no volverás a olvidar hacer este tratamiento.

3 tipos de masajes que puedes hacerte en casa para relajar los pies Después de un largo día de estar de pie, nada como un agradable masaje

Así puedes usar una piedra pómez para eliminar la piel muerta de los pies

Para comenzar con la rutina primero debes tener a la mano algunos elementos que te harán falta durante todo el proceso: una piedra pómez, vinagre de manzana y el aceite esencial de tu preferencia. Una vez que los consigas, es hora de empezar a trabajar.

Lava tus pies

Busca una tina para los pies o un recipiente lo bastante grande para que quepan y puedas remojarlos, y llénalo con agua tibia, no caliente. Luego, sumérgelos en una mezcla de agua y vinagre de manzana durante 20 minutos.

Masajea tus pies

Cuando hayas sacado los pies del recipiente, sécalos con una toalla y seguidamente aplica aceite esencial de tu preferencia en ellos. Sin embargo, el podólogo Miguel Cunha recomienda masajear los pies con “aceite de ricino, aceite de árbol de té o aceite de eucalipto, que son antifúngicos naturales, directamente sobre la piel muerta y los callos durante cinco a diez minutos”.

Mascarilla de banana y aguacate para unos pies de seda Líbrate de las grietas y callosidades

Frota tus pies con la piedra pómez

Ahora sí llegó la hora de eliminar la piel muerta de los pies. "Frota la piedra pómez con un movimiento circular sobre el área con una ligera presión por hasta dos minutos, según se tolere, hasta que la piel esté visiblemente clara y suave al palpar", dice Cunha. Recuerda ser delicada con tus pies y no restregarlos vigorosamente de un lado a otro.

Cuando estés satisfecha con los resultados, enjuágalos y aplica una crema hidratante de tu elección. Asegúrate de enjuagar también la piedra pómez, y tal vez incluso usar un cepillo para lavar todos los rincones y grietas. Colócala en un lugar seco para que esté lista para su próximo uso.

Consejos adicionales

Si bien una piedra pómez puede ser un gran aliado en la guerra contra la piel áspera, no es para todos, y si sientes alguna sensación dolorosa, deja de usarla. "Deja de usar una piedra pómez si tu piel comienza a sentirse sensible o adolorida, ya que esto puede ser el resultado de aplicar demasiada presión o exfoliación excesiva", dice el experto.

También recomienda evitar usarla en heridas o brotes rojizos. "No uses una piedra pómez en heridas abiertas, o si eres diabética con daño en los nervios, ya que no podrás determinar la dureza y la fuerza que estás ejerciendo sobre tus pies. Es preferible dejar este trabajo a un profesional médico".

¿Pies resecos y agrietados? Soluciónalo con este remedio casero de aguacate y yogurt La combinación de estos dos ingredientes logran una hidratación profunda así como una mayor suavidad

En cuanto a los aceites esenciales, Cunha invita a todas las chicas que decidan realizar este tratamiento para eliminar la piel muerta de los pies a no usarlos directamente sin diluir, ya que pueden ser demasiado abrasivos para cierto tipo de piel. “Lo mejor es rebajarlos un poco con agua o alguna crema para evitar que entre en contacto directo con tus pies”.

En relación al material de las piedras pómez, el podólogo recomienda cualquiera “que esté hecha de material volcánico frente a las sintéticas, para evitar ingredientes indeseables". “Una piedra pómez se crea cuando la lava y el agua se mezclan. Se utiliza para eliminar las células cutáneas secas y muertas debido a sus propiedades ligeras pero abrasivas". Es por eso que son una herramienta muy útil para darle a tus talones una dosis de cariño. Pero es importante entender que no todas son iguales.

También te puede interesar:

Consigue pies sedosos con estas mascarillas hidratantes caseras

Pedicura en casa: pon bonitos a tus pies en cuarentena

Consiéntete con este tratamiento de spa que dejará tus pies suaves

Te recomendamos en video