Trucos para cortar tu cabello tú misma y lograr un cambio de look sin morir en el intento

Si quieres cortarte el cabello y tener un nuevo look, pero no te has animado a hacerlo, pues existen unos trucos que te ayudarán a lograr.

Y es que si algo nos enseñó la cuarentena es que debemos aprender a hacer las cosas por nosotras mismas, y así no depender de ir al salón, ni de alguien más que haga lo que deseas, sino depender de ti misma y hacerlo cuando quieras.

Puedes cortar tu cabello o el flequillo para lograr una nueva y moderna imagen - Pinterest

Aunque parezca imposible y complicado, no es tan difícil cortar tu cabello y no morir en el intento, solo debes animarte a hacerlo y seguir algunos consejos básicos.

Puedes cortar tu cabello o el flequillo para lograr una nueva y moderna imagen, o solo las puntas, lo que desees lo puedes hacer tú misma.

Trucos para cortar tu cabello tú misma con éxito en casa

Lo primero que debes hacer es definir muy bien lo que vas a cortar, es importante que tengas claro qué es lo que quieres para que no tengas confusiones al momento de hacerlo.

Luego separa tu melena con ligas, coletas o ganchos, y deja suelto solo lo que vas a cortar, como el flequillo, o las puntas.

Humedece el cabello para que sea más cómodo y exitoso el corte, pues si lo haces con el pelo seco no verás bien su largo y forma.

Cuando tengas la melena separada, toma las partes que vas a cortar, una por una, y coloca gomas un poco más abajo de lo que vas a cortar y hazlo sin miedo.

Si vas a cortar tu flequillo es necesario, para definir mejor el área que vas a cortar, seleccionar un triángulo entre ceja y ceja.

Para hacer un mejor corte en el flequillo selecciona un triángulo entre ceja y ceja - Pinterest

Haz los cortes con precisión, así que evita dejar un lado más largo que el otro o cortar a medias, pues al momento de volver a cortar lo que faltó o tratar de igualarlo, no quedará igual.

Si quieres suavizar la caída del fleco puedes hacer pequeños cortes en las puntas para que suavice el corte.

Cuando te animes a hacerlo por primera vez no hagas un look muy arriesgado, es decir, no cortes mucho, prueba con cinco centímetros y si te gusta, entonces puedes cortar de nuevo hasta que logres el resultado que quieres.

Si deseas solo cortar las puntas, puedes hacer un corte desfilado que está en tendencia y te hará lucir más joven y fabulosa, solo haz pequeños cortes en las puntas con las tijeras hacia arriba y quedarás encantada con el resultado.

Para cortar en capas

Si deseas un corte en capas, debes peinar tu melena, y haz una cola de caballo para que esté junto y ordenado y llévalo a la parte superior de tu cabeza.

Si la cola es más baja, más largas quedarán las capas, y si es más alta, serán más cortas las capas.

Al tener tu pelo hacia arriba, y bien definido lo que vas a cortar trae la cola hacia tu frente y corta a la altura que deseas em línea recta y listo, tendrás unas capas.

Puedes lograr un fabuloso corte en capas tú misma - Pinterest

