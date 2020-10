Diseños de uñas inspirados en el Día de Muertos ideales para honrar esta importante fecha

View this post on Instagram

happy halloween! 👻🎃🍭 | #halloween #halloweennails #spookynails #spookyseason #sugarskull #sugarskullnails #diadelosmuertos #skullnails #diadelosmuertosnails #coconails #mattenails #nails2inspire #warsawnails #semilac #artebrillante #indigonails #proteinbase #topsupermatte #happyhalloween #halloweennails2019 #napaznokciach #MaHnKop6apcenoHa #MaHKop #renbnaK6apcenoHa #MaHnKopB6apcenoHe #manicurekombinowany #manicurehybrydowy #hybryda #matowepaznokcie #paznokciehalloweenowe