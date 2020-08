Prepara un delicioso jugo de fresa, piña y jengibre para inyectarle energía a tu día

Muchas personas están aprovechando la cuarentena para ejercitarse en casa y moldear la figura. Y si eres una de ellas seguramente necesitas inyectarle energía a tu cuerpo, aquí es donde entra este delicioso jugo de fresa, piña y jengibre.

Y esto no solo se aplica si te ejercitas, sino también para tus tareas diarias en casa o incluso para el home office. Lo importante de este sabroso jugo es que puede inyectarle energía a tu día.

Según reseña el portal Food Oh Food, el secreto reside en la combinación de los cítricos con el jengibre. Estos tres ingredientes no solo ayudarán a tu sistema inmune sino que también tienen propiedades energéticas. No es coincidencia que la mayoría de las bebidas deportivas tengan sabores cítricos.

Jugo de fresa, piña y jengibre para inyectarle energía a tu día

Es por eso que te dejamos la solución para iniciar con bien pie tu día preparando este sabroso jugo.

Ingredientes

750 gramos de piña pelada

50 ml de jugo de limón

320 gramos de fresas

1 trozo de jengibre fresco (aproximadamente de 2 cm)

Pon las fresas, la piña picada, el jugo de limón y el jengibre en la jarra de la licuadora y mezcla hasta que esté suave. Pruébalo, y de ser necesario agrega un poco de agua si quieres hacer que tu jugo sea más líquido.

