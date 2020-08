Cómo cuidar tus cejas y mantenerlas estupendas sin salir de casa

Muchas veces tenemos que mantener nuestras cejas a raya nosotras mismas. Durante los últimos meses fue por el confinamiento preventivo del covid-19, pero también es porque el exceso de teletrabajo nos impide salir a un salón de belleza.

Delineados menos convencionales para impactar a pesar de la mascarilla El delineador es la mejor opción para dar crear un look de impacto en poco tiempo con tapabocas

Sea la circunstancia que sea que te impida salir a buscar un profesional que te depile, hagan un nuevo diseño o le de mantenimiento a tus cejas, aquí te daremos varios consejos para evitar estropiarlas y por el contrario, mantenerlas hermosas en casa.

1. No experimentes nunca en hacer un diseño nuevo de cejas

Cambiar el diseño de las cejas no es en absoluto fácil y si después te arrepientes del resultado, no podrás ir a ningún lugar hasta que te crezcan y las reuniones de trabajo por videoconferencia no se detendrán.

2. Limpia el exceso de vello

Limpieza de cejas con pinza - Pinterest

En lo que sí puedes centrarse es en limpiar el exceso de vello de las zonas que rodean la ceja y, para ello, guíate haciendo un maquillaje como el que siempre haces pero aumentando un poco su grosor, y quitas los vellos que queden fuera del maquillaje.

Puedes utilizar tanto productos específicos para cejas como, incluso, un lápiz de ojos si no tienes nada más a mano.

Para la zona del entrecejo, elimina solo el vello que hay justo encima del tabique nasal, sin acercarnos demasiado al inicio de la ceja para evitar separarlas en exceso.

3. Cuida la piel de la zona

Hidrata la piel de la zona para evitar irritaciones. Aplica una crema hidratante, preferiblemente que tenga aloe vera.

Tendencias de maquillaje que vienen para otoño e invierno El protagonismo se lo seguirán llevando los ojos y las pieles con brillo.

4. Si no sabes usar la pinza, maquilla

Si no te sientes capacitada para manejar unas pinzas, puedes disimular el vello sobrante con maquillaje.

Utiliza un lápiz cremoso del mismo tono de su piel. Si es uno diseñado para este fin el resultado será mucho más profesional.

Aplícalo en toda la línea inferior de la ceja, con especial protagonismo en el arco porque es donde suele crecer más pelo. Una vez hemos hecho este paso, el siguiente es difuminar con el dedo y, el vello comenzará a disimularse.

Si aplicamos este producto en la parte superior de la ceja, conseguiremos también un ligero efecto lifting que realza y rejuvenece la mirada.

Te recomendamos en video: