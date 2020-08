Consejos para hacer un picnic en el jardín de tu casa

Ir de picnic es una de las actividades más entretenidas que hay. Es agradable porque incluso en cuarentena puedes hacerlo en la seguridad y comodidad del jardín de tu casa.

Sí bien no es recomendable salir, eso no quiere decir que no podamos disfrutar al aire libre, por lo que te traemos algunos consejos, reseñados en The Daily Californian, para que la experiencia de picnic en casa sea más cercana a la original.

Invierte en una buena manta

Si bien cualquier manta regular en casa sirve, tener una específica para picnic hace sea más sencilla de conseguir a la hora de usarla. Puedes comprar una de esas colchas que se pliega en una bolsa y puedes llevarla fácilmente en tu hombro. También optar por la clásica manta a cuadros es una buena opción.

Lleva artículos divertidos y convenientes

Comprar una canasta de picnic no solo es vistosa sino útil. Puedes colocar todo en ella sin que las cosas rueden o se abran como pasaría en una bolsa con asa. También puedes conseguir ventiladores a baterías para estos días calurosos de verano. Cualquier cosa que mejore tu experiencia será perfecta.

5 alimentos ideales para cenar y bajar de peso Cuida lo que comes por la noche.

Lleva la música

Nada como algo de música de fondo para convertir tu picnic en el jardín de tu casa en un lounge al aire libre. Desde parlantes inalámbricos hasta tu mismo celular pueden servir para amenizar la tarde. Puntos extra si usas sonidos naturales de ambiente para entrar más en la experiencia.

Repelente de insectos y bloqueador

Aún en el jardín de tu casa pueden haber mosquitos acechando por allí, y por supuesto, el sol seguirá brillando con la misma intensidad veraniega de siempre, por lo que no es mala idea usar tanto repelente como bloqueador solar. Nos lo agradecerás en el futuro.

Te recomendamos en video