Aprende a hacer este jabón exfoliante casero de aloe vera para eliminar impurezas

Hacer una remoción de las células muertas de nuestro cuerpo es fundamental para tenerlo un piel limpio y radiante. No obstante, con el confinamiento provocado por la pandemia se nos hace difícil salir de casa a comprar productos de belleza.

Mascarilla de aceite de oliva para el cabello débil Si mejorar la apariencia y salud de tu cabello es prioridad entonces es momento de aplicarle una mascarilla que favorezca su salud.

Además, muchos de estos jabones contienen químicos que pueden resultar dañinos para nuestra piel y debemos hacer una investigación minuciosa para saber cuál es el que va con nosotras. No te preocupes. Te enseñamos a hacer un jabón exfoliante casero de aloe vera para eliminar impurezas. Es sumamente efectivo y natural. Toma nota.

Ingredientes para nuestro jabón exfoliante casero

El aloe de vera es una de las plantas naturales más poderosas para la piel. - Agencias

Para lograr hacer el jabón exfoliante casero de aloe vera te ayudará eliminar impurezas del rostro deberás contar con los siguientes ingredientes.

El gel de 4 pencas de aloe vera

Medio vaso de aceite de oliva

250 gramos de jabón de glicerina

5 gotas de aceite esencial

4 cucharadas de miel

Modo de preparación

La preparación del jabón exfoliante casero es sumamente sencilla. Coloca en un recipiente limpio y hondo el jabón de glicerina. Ponlo a calentar durante unos tres minutos en el microondas hasta que logres que se derrita.

Posteriormente, añade el gel de aole de vera, así como las cuatro cucharadas de miel y unas cinco gotas del aceite esencial del aroma que hayas elegido.

Mascarilla de aloe vera con aceite de oliva para unas piernas bonitas Luce unas piernas perfectas en verano.

Aparte, calienta el medio vaso de aceite de oliva. Esto hasta que logre alcanzar una temperatura tibia. Añádelo al os otros ingredientes. Procede a batir toda la mezcla hasta que obtengan una consistencia espesa.

Luego de esto, busca un molde con la forma que desees y vacía allí la mezcla. Ahora llévalo a la nevara y déjalo allí por un día completo con el objetivo de que se solidifique.

Sácalo de la nevera y ya habrás obtenido el jabón exfoliante casero. Comienza a usarlo de forma regular y barrerá de tu piel las impurezas y células muertas. En poco tiempo podrás disfrutar de y dejará tu piel más suave y sana

Lee también: Fuera puntos negros: Prevención y formas de eliminarlos

Te recomendamos en video: