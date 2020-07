¿Cómo sobrevivir a la cuarentena con hijos adolescentes?

La pandemia que se está viviendo a nivel mundial ha traído grandes consecuencias a nivel económico, pero sobre todo ha afectado la salud mental de la población. Frente a este contexto, uno de los focos que poco se ha hablado en los medios, son los jóvenes. ¿Cómo les ha afectado el confinamiento?, ¿Qué pasa por sus cabezas?, ¿Qué les ocurre a nivel emocional? ¿Cómo creen que este parón obligatorio les afectará a sus vidas?, estas preguntas y más, son algunas de las cuales los padres se están realizando. Entonces ¿Cómo poder contenerlos? Marisol Sagredo, Psicóloga con Máster en Pedagogía Terapéutica y Magister en Psico-oncología, comenta cómo están viviendo la pandemia, y entrega tips de cómo poder apoyarlos.

La adolescencia

En primer lugar, es importante saber qué es lo esperable de un adolescente. Esta etapa, es un proceso trascendental en la vida. No solo por los cambios que vive el cuerpo, sino también en el cerebro, donde se establecen conexiones que antes no estaban. Ser adolescente no es fácil, comenta Marisol Sagredo, y explica que esto se debe a que extrañamente la adolescencia se vive como un duelo. Los adolescentes finalmente le dicen adiós a su imagen de niño, a su infancia e inocencia, su cuerpo, sueños, para transformarse en algo extraño que tampoco se puede determinar como “adulto”. Por otro lado, presentan cambios de humor y hormonales bruscos, generando inseguridades. Es un proceso muy contradictorio a nivel emocional, “Sienten que saben muchas cosas pero muy poco de otras. Quieren estar solos y se aíslan en sus piezas, pero ruegan por salir a reunirse con sus amigos. Quieren ser contenidos, acariciados y abrazados pero al mismo tiempo repelen el contacto de sus padres y cercanos. Es normal entonces que vivan un duelo: duelo por quienes eran, sin tener muy definido quienes son y quienes quieren ser. Viven en una especie de limbo en donde no existe lugar seguro más que: sus amigos”, agrega la psicóloga.

¿Qué está pasando con los adolescentes en pandemia?

Hay que tener una noción acerca de qué es lo que les está ocurriendo a los adolescentes con el confinamiento, y cómo lo interpretan en su vida. Marisol, comenta que, “Está pasando que los adolescentes pusieron un pie en el freno de su vida, deteniéndose y dejando en pausa a sus proyectos, ritos y sueños propios de la juventud. Se han sentido poco considerados, solos y, lo que es aún más difícil… han sentido que el tiempo sigue corriendo y ellos no pueden hacer nada por participar”. Frente a su experiencia tratando a jóvenes en pandemia, ha visto en su mayoría frustración. Esta frustración, se debe a que no están pudiendo vivir etapas propias a cada una de las fechas del año, jóvenes que están en cuarto medio y con incertidumbre si podrán protagonizar los ritos que marcan el fin de la etapa escolar, otros que han tenido que aprender a socializar a través de pantallas, y también otros que están comenzando su vida amorosa a larga distancia. Además de algunos alumnos que están cursando el primer año de Universidad sin haber puesto un pié en la misma, y sin conocer totalmente a sus compañeros que los acompañarán el proceso universitario. Entonces, “¿Qué tenemos? Adolescentes solos, aburridos, enrabiados e incluso deprimidos”, explica Marisol. Es por esto que se hace muy importante el apoyo, y sobre todo sus amistades para poder sobrellevar la cuarentena.

Las amistades en la adolescencia son lo más importante, y actualmente frente al contexto que viven los jóvenes, han tenido que alejarse de sus amigos sintiéndose perdidos sin sus vínculos de amistad. Esto ocurre, porque los amigos son los que les entregan la seguridad que ellos necesitan, en ese momento de su ciclo vital que es tan volátil. Marisol comenta, “Esto es así no porque sean rebeldes, odien a sus papás, sean infelices o tengan depresión: sino que porque sus amigos están “en las mismas”, sus amigos son iguales que ellos y están pasando por las mismas vivencias. Esto hace que los adolescentes puedan comportarse como realmente son, pudiendo mostrarse sin tapujos o deberes. Es entonces cuando se dan cuenta que existe un grupo “de iguales”.

¿Cómo apoyar a los jóvenes?

En primer lugar, es importante que como padres les comuniquen a los jóvenes que en los tiempos actuales todos se sienten inseguros, normalizar ese sentimiento, “sin un piso”, por la falta de predictibilidad. Esto se debe a que no se tiene la experiencia previa de una guía sobre cómo actuar en pandemia, o que pistas sobre etapas venideras. “Estamos “aprendiendo sobre la marcha”. Los adolescentes se dan cuenta de esto y eso hace que aumente la ansiedad y la sensación de desestructura. Por eso es importante que como adultos podamos entregarles un piso” explica la psicóloga.

Claves

1.- Rutina: Ayuda a tu hijo a seguir una rutina clara de lunes a viernes, y una diferente los fines de semana. Mantén los horarios para levantarse, estudiar, ayudar en casa, tener espacio de ocio y compartir en familia online con sus amigos. Con esto tendrá cierta sensación de control y predictibilidad. Intenta evitar el “síndrome del pijama”: estar todo el día con la misma ropa comenzando y terminando el día vestidos del mismo modo.

2.- Mantenerse “sano”. No porque tu hijo esté en una época en la que cuestione a los adultos, quiere decir que no ve a sus padres como un referente de estabilidad y seguridad. Si tú estás bien será más probable que él esté bien. Al sentir que como adultos tienen el control podrá sentirse cuidado y contenido. ¡Preocúpate por ti y tu bienestar!

3.- Tiempo de ocio: Hay que dar permiso para tener tiempo de ocio. No todo es estudio o ayudar en casa. Es importante que el adolescente tenga tiempo para él: para sentir que puede tomar sus decisiones (por pequeñas que sean) en relación a algún tiempo logrando sentir satisfacción. Este tiempo también les dará la tan preciada privacidad y podrán desarrollar aspectos poco considerados usualmente como la música, curiosidad, etc.

4.- Entender su frustración y validar ese sentimiento: Escuchar y darle valor a las percepciones, emociones y pensamientos de un adolescente es fundamental. Luego de escucharlo empáticamente es importante ayudarlo para resolver o mejorar aquello que lo angustia para que el tiempo de aislamiento que queda por vivir sea soportable. Por eso ayudará evitar ser estricto con los horarios autorizados para navegar en redes sociales o de uso del celular, etc.

5.- Conocer a los hijos: Identifica signos de estrés o depresión si aparecen: Se recomienda que los adultos estén atentos y preparados para vislumbrar signos de estrés o irritabilidad si es que surgen porque “todos los síntomas de estrés dependen de las condiciones que los menores tengan para vivir la cuarentena”.

6.- Aprovechar como familia de encontrar un sentido a la pandemia: Fomentar que los adolescentes puedan evidenciar pasada la cuarentena, lo que ganaron o aprendieron haciéndolos personas más completas que antes de la pandemia. Hacerlo será fundamental para sobrepasar de manera positiva esta etapa y las venideras entendiendo que esta experiencia tenía un sentido.

