Los productos que debes eliminar de tu rutina de cuidado de la piel

Si estás involucrada con el cuidado de la piel seguramente escuchaste el nombre de Caroline Hirons. Su enfoque sin suavizar las cosas y sin tener "pelos en la lengua" le han hecho ganar una legión de seguidores leales que aman sus recomendaciones de productos, según reseña el portal Bustle.

En su libro, Cuidado de la piel: la guía definitiva del sin sentido, Hirons publicó cuáles son los cuatro productos que son innecesarios en tu rutina de cuidado de la piel, según su experiencia.

Mascarillas de papel

O como Hirons las llama, "toallitas con agujeros cortados para los ojos". "Muchos de los componentes no son biodegradables, por lo que después de terminar en la basura lo único que va a hacer es crear desperdicios".

Elimínalas y usa una mascarilla de aromaterapia para mejores resultados la próxima vez.

Banditas para los poros

"No importa a quién ves anunciarlas, nadie que trabaje con la piel recomendaría esas cosas horribles", escribe Hirons.

La forma más segura de eliminar los puntos negros es con exfoliantes químicos. Los componentes en ellos funcionan mejor a medida que disuelve la capa superior de células de la piel, que desbloquea tus poros y deja una tez clara y brillante.

Productos de precios exagerados

Refiriéndose a "los productos que cuestan mucho por 30 ml de algo con una gran reputación pero no hay ensayos clínicos para respaldarlos". "Nada cuesta mucho en el cuidado de la piel. Si no puedes pagarlo, no te estás perdiendo nada de lo que no puedes obtener por una fracción del precio", revela Hirons.

Aceite de coco

Según Hirons, "aunque tiene propiedades antibacterianas y se puede usar como un limpiador, cualquier aceite quitará tu maquillaje".

También es altamente comedogénico, lo que significa que obstruye los poros, y si tienes piel grasa propensa al acné, puede significa un aumento de brotes.

