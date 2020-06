Trucos caseros para lograr los rizos soñados

El cabello rizado tiende a ser más reseco que el lacio. Por esto lucir una bonita melena con rizos puede convertirse en todo un reto. No te preocupes más. Te enseñamos algunos trucos para lograr tener un pelo con los rizos perfectos.

En primer lugar no trates de ir contra la naturaleza. Evita productos que dañan el cabello, como las planchas y los rizadores eléctricos.

Evita la vaselina y los sulfatos

Debes fijarte bien de que los champús que uses no contengan silicona que es una terrible enemiga a la hora de querer lucir unos rizos perfectos. Esto porque se acumulan en el cabello y generan opacidad y falta de brillo. Como si lo anterior fuera poco, la silicona se muestra como un muro que evita que las mascarillas hidratantes penetren en las fibras del pelo.

De igual forma evita los productos que contengan sulfato que tiende a deshidratar el cabello. Muchas veces caemos en círculo vicioso de aplicarnos champús con sulfato para luego hacernos mascarillas con silicona para hidratarlo. Esto es un completo error. Ninguno de los dos productos es recomendado para tener unos rizos perfectos.

Pasos para lograr los rizos perfectos

Para romper el círculo que te mencionamos en el párrafo anterior es necesario que te eches un último lavado con champú con sulfatos. De esta manera estarás eliminando de tu cabello restos de silicona u otros productos que se hayan adherido a tu cabello.

Sigue nuestros consejos para obtener unos rizos perfectos. - Agencias

Aplícate una máscarilla hidratante que no contenga silicona, ni sulfatos, ni alcohol.A partir de ese momento no uses ningún para lavarte el cabello o utiliza uno suave que venga libre de sulfatos. Puedes lavarlo también con un acondicionador y darte masajes en las raíces y el cuero capilar. De esta manera, la sequedad característica de los cabellos rizados desaparecerá y obtendrás un pelo humectado y radiante.

Enjuágate el cabello con agua fría. Esto evita que se encrespe y le aporta mucho brillo.

Hazte la rutina de aplicarte la mascarilla hidratante una vez a la semana. Ya sabes, cuidando de que no tengan ninguno de los productos dañinos que te hemos mencionado.

Cada vez que lo necesite, seca el cabello con toallas con microfibras. Los amigos de la revita Vanguardia aseguran que también puedes quitarte la humedad con una camisa de algodón.

Con el cabello aún mojado, aplícate un fijador. Una recomendación que puede ser efectiva es utilizar un activador de rizos y posteriormente emplear un gel crema o espuma para definir rizos.

Desenrédate el cabello con los dedos o peines que tengan los dientes bastante separados. Esto evitará que se rompa y respetará el patrón natural de tus rizos.

No estrujes tu melena para secártela. Más bien colócate la toalla para que absorba como una esponja los restos de agua.

Si vas a usar secador, tienes que ponerlo en modo frío y emplearlo lo más lejos posible del cabello. Esto debido a que puede resecarlo y no es lo que queremos.

Por último, usa gorros para dormir. Así evitarás que el cabello se encrespe y puedas lucir unos esplendorosos y sanos rizos por la mañana ¡Ya no tienes excusas! ¡Es hora de lucir tu melena perfecta!

