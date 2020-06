"El mensaje del tarot a los cumpleaños de este 1 de junio"

View this post on Instagram

EL PAPA O SUMO SACERDOTE Es dejarnos guiar sólo por mandatos, por imposiciones de otros a quienes le hemos cedido nuestro poder de elegir, nos dejamos arrastrar por el deber ser… Por esos estereotipos, por todo lo que "corresponde" ser, decir, mirar… Dejamos que la voz y el voto sean de quienes se adjudican a codazos y empellones de moralina, el poder de la palabra y la manifestación. Es el que levanta el dedo para decirte donde DEBES estar y ser. Esta también puede ser una actitud de nosotros hacia otros. Es el patriarca y el patriarcado, que impunemente se roba el oro y el cuerpo de otres para su propio beneficio. En otro aspecto, con más conciencia, es poder canalizar, oficiar de puente entre el cosmos y la tierra, entre lo inefable y la materia. Es un consejero sabio, alguien con dones de escucha, de contención, de guía. Es un médium.