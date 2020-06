Pierde peso bailando música latina en tu casa

Bailar, independientemente del ritmo y la técnica, responde al instinto. Por eso, con algunos tipos de música, por mucho que no sepas, sentirás el impulso de moverte al son de lo que oyes.

Como bien lo expresó la famosa bailarina, Isadora Duncan: "La danza no es solo transmisión de una técnica sino también de un impulso vital profundo". Por eso, si eres latina, no es de extrañar que ese impulso lo sientas con la música bailable, tropical, caribeña, que suena en tu continente.

¿Bailar para reducir abdomen y cintura? ¡si es posible! Si buscas quemar grasa en la cintura hay bailes que te ayudarán a conseguirlo mientras te diviertes.

Según el portal web Casaholos, los principales géneros latinos bailables, el son, la salsa, la cumbia, bachata, samba, mambo, chá chá chá, rumba, conga, merengue, y más recientemente el reguetón.

Entonces si naciste en un país Latinoamericano, es muy probable que esos ritmos conocidos son los que te activen y, siendo así es una excelente idea bailar para ponerte en forma sin salir de tu casa, bajar de peso (si es lo que deseas) o simplemente llenate de energía.

Está demostrado y suficientemente documentado que bailar beneficia la salud física y emocional.

Beneficios

El site Mejor con Salud explica en qué nos favorece bailar, y aquí te lo mencionaremos:

Ayuda a bajar de peso.

Reduce el colesterol.

Mejora tu salud cardovascular.

Favorece la salud de los huesos, ayuda a prevenir la osteoporosis.

Desarrolla tu creatividad.

Maximiza la memoria.

Disminuye el estrés.

Por eso, es tan recomendable para aquellas que no les gusta ejercitarce, plantearse a diario una rutina de baile para disfrutar a la par que activa su cuerpo.

No se trata de ser perfectos, se trata de divertirnos, sentirnos bien y aprender a conocer nuestro cuerpo. Si eres de las que no se atreve a bailar por vergüenza o temor, no te desanimes.

En el baile siempre puedes hallar alternativas distintas de ejercitarte, experimentando cada vez con diferentes canciones. Y todo redundará en grandes beneficios para tu salud.

Si eres principiante comienza con esta rutina: