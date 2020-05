Cuatro errores de maquillaje que debes dejar de cometer

Estamos claramente obsesionadas con aprender todo sobre la belleza, pero algunos consejos importantes pueden perderse en el camino. Es fácil cometer algunos errores de maquillaje sin siquiera darse cuenta. Bueno, eso se detiene ahora.

Aplicar tu maquillaje en la iluminación incorrecta

Siempre trata de maquillarte no solo en una habitación bien iluminada, sino en un espacio con iluminación más similar a tu destino. Si te diriges a un espacio soleado después de maquillarte en tu baño oscuro, te garantizamos que los demás asistentes verán tus errores enseguida.

Usar rímel impermeable todos los días

A menos que seas una persona sudorosa o una nadadora sincronizada, no debes usar una fórmula impermeable regularmente. Reseca las pestañas, y dado que este tipo de rímel es difícil de quitar, probablemente frotarás mucho tus ojos durante el proceso de limpieza y terminarás perdiendo algunas pestañas.

Poner bronceador en toda la cara

Si quieres falsificar un brillo veraniego en plena cuarentena, aplica ligeramente un bronceador brillante en el puente de la nariz, los pómulos, la barbilla y la frente para imitar un verdadero bronceado. No queremos que termines pareciendo una naranja.

No limpiar tus pinceles de maquillaje

La mayoría de los artistas de maquillaje confiesan que el proceso de limpieza de pinceles es su parte menos favorita del trabajo. Pero incluso si no te importa que los pinceles sucios puedan hacer que se rompan, no olvides que están afectando la aplicación del maquillaje. No solo los colores estarán todos confundidos, sino que una técnica precisa se hace más complicada: las cerdas ya están sobrecargadas con pigmento, dejando que el pliegue perfecto quede en el olvido.

