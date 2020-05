Las reglas estrictas que aún cumplen Leonor y Sofía por la cuarentena

View this post on Instagram

La Princesa Leonor y La Infanta Sofía, participaron esta tarde en la lectura de Don Quijote de la Mancha. La lectura, fue organizada por el Círculo de Bellas Artes. 👑📖 Los Reyes, decidieron que la primera vez que se escuchara en público a la princesa de Asturias fuera leyendo la Constitución, y han decidido ahora que la primera vez de la infanta Sofía fuera leyendo el texto de Miguel de Cervantes.