Posturas de yoga ideales para lograr brazos tonificados y olvidarte de la flacidez

#gomukhasana o #postura #cabezadevaca 🐮 En Gomukhasana se cruzan los #canales #energéticos de #ha y #tha , favoreciendo el equilibrio del cuerpo. Esta #asana se basa en la cabeza de la vaca 🐮, ya que los pies recuerdan la forma de sus cuernos. Técnica✌ Posición sentada, Dobla la pierna izquierda, talón izquierdo junto a la cadera derecha. Levanta la pierna derecha sobre la izquierda y colócala junto a la cadera izquierda.Levanta el brazo derecho y dóblalo hacia a atrás. Lleva el brazo izquierdo hacia atrás desde la cintura. Engancha los dedos de las manos y estira los codos en direcciones opuestas. Sentate recto con la cabeza centrada y mira hacia el frente. Sostene la postura 10-20 segundos. Desarma primero los brazos despacio y luego las piernas. Repeti con los miembros opuestos ✨Beneficios: Limpia los pulmones Tonifica brazos y hombros Calma la mente 👉Contraindicaciones No realizar esta asana si se tienen las siguientes lesiones o dolencias; 👔👚Problemas de cuello o espalda 🌈🙏Consejo Si no podes sentarte con las piernas cruzadas, sentate en Vajrasana( cola sobre talones ) . Si te cuesta enganchar los dedos, podes agarrar un pañuelo entre las manos 😉💪🔥 Y Recorda 👌siempre es recomendable hacer una práctica paulatina , con posturas que vayan en progresión y con unx profe o instructorx que te guíe 😎🙏🌸 Nos vemos en el mat ✨💎 💕Recuerdo de un finde mágico con mis bebas🌈@belstraniese 📷@gallocarola La malla 👙@bikinismoana El tremendo lugar 🌄 @mardulce.atalaya