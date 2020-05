El cabello largo será el estilo que dominará durante este verano 2020

La cuarentena preventiva impuesta por el brote de COVID-19 sigue en vigencia desde hace varias semanas, dejando una enorme incógnita, entre otras cosas, sobre los estilos de cabello que predominarán durante esta temporada veraniega.

Tratándose de cabello es un tema bastante flexible y extenso sobre qué puede estar "in" durante el aislamiento social, sin embargo varios expertos en la materia coinciden en el mismo estilo: cabello largo.

Cortes de cabello largo que rejuvenecen al instante Los estilos que te ayudarán a transformar la apariencia de tu cabello aportándole volumen y textura

"Muchos de mis clientes siempre me han dicho que quieren cuidar su cabello, pero no pueden comprender las 'etapas incómodas"", dice Ramón García, estilista y embajador de marca de Authentic Beauty Concept. Dicho esto, el proceso de conseguir un cabello largo y saludable no ocurre de la noche a la mañana. Pero si lo deseas, usa esta cuarentena para restablecer tu cabello con tratamientos hidratantes y fortalecerlo, además de tomar un descanso de las herramientas calientes. El cuidado y la atención extra resultarán en un cabello más saludable y más vistoso.

Paul Labrecque, estilista de celebridades predice que los largos peinados producto de la cuarentena serán prácticos.

"Probablemente veremos peinados de cabello más largo porque es el más fácil de hacer", comparte. "La longitud probablemente caerá en forma de V porque las mujeres probablemente lo arreglarán hacia adelante al recortar sus propias puntas abiertas. Esta acción deja el cabello más largo en la espalda y, como resultado, se ubicará en una V muy natural".