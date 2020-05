Prepara esta mascarilla de aguacate para antes de teñir el cabello en casa

Estar en cuarentena no es una excusa para no refrescar la apariencia y cambiar de look, sin embargo, si quieres teñir el cabello, debes asegurarte de que esté bien cuidado e hidratado antes de someterlo a los químicos.

Para garantizar la salud del cabello antes de pintarlo es pertinente aplicarle una mascarilla que lo hidrate y esta la puedes preparar tú misma desde casa, tan solo con aguacate y huevo.

El ritual que debes seguir para teñir tu cabello en casa sin dañarlo Mantén tu cabello sedoso y saludable con estos consejos

El aguacate tiene nutrientes capaces de reparar el cabello y dejarlo saludable. Tiene vitaminas del grupo B, A, K y ácido fólico, además tiene ácidos grasos como Omega 9, Omega 7, Omega 6, y Omega 3.

Por otra parte, el huevo es un humectante por naturaleza gracias a las proteínas y grasas que contiene.

Cómo preparar esta mascarilla hidratante antes de teñir tu cabello

Lo primero que tienes que hacer es triturar el aguacate. Aparte bate bien el huevo para luego combinar los dos ingredientes, de modo que quede una mezcla homogénea.

Para aplicarla, humedece tu cabello y extiende la mezcla en el largo del pelo.

Evita aplicarla en el cuero cabelludo si tiene el cabello graso.

Deja actuar por 20 minutos y retira con abundante agua. Luego lava tu cabello como normalmente lo haces.

