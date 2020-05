3 rutinas de cardio para quemar grasa de los glúteos y piernas

En casa puedes lograr tonificar tu cuerpo y adelgazar con facilidad gracias a las rutinas de ejercicio cardiovascular. Son entrenamientos que puedes hacer en cualquier parte y para las que no necesitas ningún tipo de equipamiento complicado, porque trabajas con tu propio cuerpo.

El popular 'cardio' es capaz de acelerar tu metabolismo de una forma fabulosa, por lo que te sentirás más activa y con mejor humor cada vez que lo hagas. Además, quemarás gran cantidad de calorías en tan solo una sesión de 40 minutos máximo.

Cardio para adelgazar los glúteos y piernas

Si eres principiante, puedes empezar con esta rutina HIIT de bajo impacto para promover la pérdida de grasa, especialmente de las piernas, ya que incluye varios ejercicios focalizados en las piernas. Y tranquila que no incluye saltos. Es importante que antes del entrenamiento hagas un calentamiento, que puede ser saltar la cuerda

por 10 minutos.

Por culpa del sedentarismo, mucha de la grasa y carbohidratos que comemos poco a poco se van acumulando en el área de la cintura y los glúteos, originando la tediosa celulitus o piel de naranja en nuestras pompas. Para desterrar eso por completo, puedes practicar este cardio

especialmente para la cintura y los glúteos, tan solo te tomará 25 minutos de tu día.

Es importante que mientras hagas ejercicio, disminuyas el consumo de golosinas y alimentos fritos y los sustituyas por frutas y vegetales. Los ejercicios no hacen efecto por arte de magia ni de un día para otro: es un trabajo que haces día a día. Así que no te desesperes si a la primera semana no ves algún cambio.

