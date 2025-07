Dale un respiro a tu año: vuelve a ti con “Conexión y Bienestar”

Si sientes que el año se te está yendo sin darte espacio para ti, esta es tu señal para reconectar contigo, recargar energía y recuperar el equilibrio que mereces. No se trata de sumar más, sino de volver al centro.

La verdad es que no necesitas una lista nueva de metas imposibles. Lo importante ahora es un momento auténtico para hacer una pausa, mirar hacia adentro y preguntarte: ¿cómo estoy realmente? La mitad del año no es solo un corte en el calendario, es una oportunidad para reajustar el rumbo.

Este 12 de julio, de 08h00 a 14h00, se realizará el evento “Conexión y Bienestar” en Holiday Inn Quito Airport, en una mañana completa dedicada a tu cuerpo, mente y espíritu. Este evento promete ayudarte a reconectar contigo misma para que puedas seguir adelante con más fuerza que nunca.

Te mostramos a continuación algunas de las actividades que vivirás ese día tan especial:

Análisis conductual con grafología: descubre lo que tu escritura revela de ti y cómo equilibrar tu energía interior.

descubre lo que tu escritura revela de ti y cómo equilibrar tu energía interior. Aromaterapia, yoga, meditación y respiración: herramientas simples pero poderosas para volver a tu centro.

herramientas simples pero poderosas para volver a tu centro. Talleres de neurociencia y journaling : para que reprogramar tu mente no sea un misterio, sino un proceso consciente.

: para que reprogramar tu mente no sea un misterio, sino un proceso consciente. Brunch delicioso: porque también mereces disfrutar tus sabores favoritos mientras cuidas de ti.

No eres una máquina. Estás hecha de emociones, sueños y pausas necesarias. Por eso, este evento no es un lujo, es una necesidad. Elegirte a ti no debería ser lo último de la lista.

Así que, si estás lista para regalarte este espacio, has de esta experiencia el reinicio que estabas esperando porque volver a ti es el primer paso para avanzar con más claridad. Este 12 de julio, permítete soltar, respirar y reconectar. Tu mejor versión no necesita prisa, solo decisión.

