Galaxy S25: la nueva joya tecnológica que transforma tu día a día ya está en Ecuador

El 20 de febrero, Samsung presentó oficialmente en el país su nueva serie Galaxy S25, compuesta por tres modelos: S25, S25+ y S25 Ultra.

Estos dispositivos están diseñados para ayudarte a trabajar, organizarte, comunicarte mejor y, claro, ¡crear sin límites! Cada uno tiene su propio estilo, pero todos comparten lo mejor de la tecnología con inteligencia artificial integrada.

Inteligencia artificial que entiende lo que necesitas

Samsung le apostó todo a la IA. Estos teléfonos tienen lo que llaman Galaxy AI, un sistema súper intuitivo que puede procesar voz, texto, imágenes y hasta videos. ¿Un ejemplo? Le puedes pedir que busque “la foto donde salgo con la blusa roja” y lo hace. Sí, así de fácil.

Y si eres de las que siempre tiene mil cosas en la cabeza, funciones como Now Brief y Now Bar te dan recordatorios, sugerencias y hasta te ayudan a enfocarte, sin que tú se lo pidas. Son como una asistente personal en tu bolsillo.

Con estas herramientas, puedes transcribir reuniones, generar resúmenes automáticos y hasta escribir textos con ayuda de la IA, perfecto si tienes un blog, un negocio o estás estudiando.

Además, se integran con Gemini, el sistema de IA de Google que, entre otras cosas, te permite encontrar eventos deportivos y agregarlos directo a tu calendario. Todo fluye, sin que tengas que saltar de app en app.

Tus fotos y videos, como de profesional

Si eres fan de capturar momentos y de que salgan bien a la primera, te encantará saber que la cámara del Galaxy S25 está optimizada para condiciones de poca luz, tiene reducción de ruido en video y herramientas de edición integradas, así que no necesitas apps externas.

Ideal para historias, reels, o ese álbum de recuerdos que siempre quieres tener a la mano.

Y como si fuera poco, Samsung pensó en nosotras. Si compras uno de estos equipos en Ecuador, recibirás:6 meses de acceso a Gemini Advanced, 2TB de almacenamiento en la nube totalmente gratis y acceso exclusivo a funciones como Gems y Deep Research, pensadas para que te inspires, investigues y crees como una experta.

Entonces, ¿vale la pena?

Totalmente. El Galaxy S25 es más que un teléfono, es una herramienta pensada para acompañarte en todo lo que haces. Te entiende, se adapta a ti y te ayuda a estar siempre un paso adelante.

Samsung no solo nos trae innovación, nos trae tecnología hecha con estilo, intención y ese toque que encaja perfecto con la forma en la que vivimos hoy.