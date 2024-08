“El compromiso de Katty con la educación: la historia de una madre para 400 niños en Quito”

La vida de Catalina Avilés, conocida cariñosamente como Katty, cambió para siempre hace 15 años cuando su hijo Jonathan, de tan solo 8 años, fue secuestrado y asesinado. El dolor de esa pérdida es permanente, y aunque Katty sonríe cuando está rodeada de gente, en su corazón persiste una tristeza que nunca desaparecerá. Sin embargo, fue el espíritu solidario de su hijo lo que la motivó a transformar su dolor en una misión de amor y ayuda a través de la Fundación Jonathan.

Un Legado de Amor y Esperanza

Tras la trágica muerte de su hijo, Katty encontró en la ayuda social un alivio para su dolor. Fundó la Fundación Jonathan que está próxima a cumplir 23 años de creación y hoy es un refugio para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La fundación, ubicada frente al Ecu 911 en Quito, opera en dos casas donde más de 7,000 familias se han beneficiado de sus servicios. La atención integral que ofrece la Fundación Jonathan incluye alimentación, educación, talleres ocupacionales y programas de emprendimiento, con un enfoque especial en niños con enfermedades catastróficas, discapacidades y aquellos que viven en la calle o pertenecen a familias de atención prioritaria.

“Regala Sueños – Una mochila, un sueño”

Con el inicio del nuevo ciclo escolar en la región Sierra, Katty y la Fundación Jonathan han lanzado la campaña “Regala sueños – Una mochila, un sueño”. El objetivo de esta iniciativa es recolectar 400 mochilas llenas de útiles escolares para los niños y niñas que forman parte de la fundación. Se invita a la comunidad a donar mochilas, libros, cuadernos, lápices, tabletas, laptop, computadoras y otros materiales esenciales para la educación de estos pequeños. La campaña será del 12 de agosto al 06 de septiembre dl 2024.

“Es satisfactorio ayudar a quienes más lo necesitan”, afirma Katty. “Nuestros niños y niñas merecen una educación digna y sin preocupaciones. Buscamos padrinos y madrinas que se comprometan no solo una vez, sino de forma permanente, a ayudar a quienes lo necesitan. Queremos que la gente se involucre y forme lazos estrechos con los niños a quienes apoyan.”

Una familia formada por el amor y la solidaridad

En la Fundación Jonathan los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores se reúnen cada mañana para participar en diversas actividades. Los talleres de bisutería son los preferidos por los adultos mayores, mientras que los más pequeños disfrutan de la pintura y el juego. Esta comunidad se ha convertido en una familia, donde todos colaboran en las tareas diarias. “Cuando llego, me reciben con una sonrisa y un abrazo. Ver sus caritas sonrientes me devuelve algo de esperanza y me hace feliz”, comenta Katty.

Para Katty, el dolor de perder a un hijo nunca desaparece. Sin embargo, cada día en la Fundación Jonathan, donde ahora recibe 400 abrazos de niños y niñas, encuentra una forma de sanar su corazón roto.

Cómo Ayudar

Las donaciones pueden ser entregadas todo el mes de agosto y primeros días del mes de septiembre directamente en la Fundación Jonathan, ubicada en la calle Julio Endara 13-103 y Sodiro, en Quito. Para más información o para coordinar una donación, pueden comunicarse al 0999713078.

Sobre Fundación Jonathan

Fundación Jonathan es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar apoyo integral a niños, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad en Quito, Ecuador. Con más de 20 años de servicio, la fundación trabaja para transformar la vida de miles de familias a través de programas de educación, salud y desarrollo comunitario. Además, brinda atención médica especializada en: pediatría, geriatría, medicina general, neorofisioterapia pediátricas terapias físicas, terapias sicológicas, terapias de lenguaje, odontología.

Adicional a aquello, la Fundación entrega sillas de ruedas para niños y adultos mayores, bastones, pañales, tanques de oxígeno, kits de alimentos, kits de aseo personal, lista de útiles y equipos tecnológicos para sus estudios.