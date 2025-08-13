“Mi alma se desgarra en mil pedazos”: Esposa de Miguel Uribe Turbay dedicó doloroso mensaje ante el último adiós del senador

Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa fe y tras sufrir un complejo atentado en la localidad de Fontibón. Por supuesto, su familia hoy llora su partida, su esposa, María Claudia Tarazona, quien lo acompañó a diario, sigue expresando el legado y el amor que deja el senador y precandidato presidencial.

Tarazona en varias ocasiones mostró su fe por la recuperación de su esposo y fue quien el 11 de agosto confirmó su deceso. A pesar de este duro momento para ella y sus hijos ha pedido oraciones, unidad y justicia frente a lo sucedido, luego de que el cuerpo del senador estuviera en cámara ardiente desde la noche de su fallecimiento este 13 de agosto se dará su último adiós de una manera mucho más privada, siendo este el día más difícil para sus seres queridos.

Sobre las horas de la mañana, María Claudia Tarazona apareció en sus redes sociales, para declarar nuevamente el amor que siente por Uribe Turbay a pesar de que ya no estará presente físicamente:

“Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí“, fueron de las declaraciones de la esposa de Miguel Uribe Turbay, acompañadas de dos imágenes del senador en medio de una pasada oración a la Virgen María.

Ante la nueva aparición de María Claudia Tarazona en sus redes sociales, fueron varios los mensajes de apoyo de diferentes figuras, destacando su fortaleza frente a este difícil momento que enfrenta.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay cuenta con 39 años de edad y cuenta con un único hijo, quien es Alejandro Uribe Tarazona, el menor estaría sobre sus cinco años de edad, convirtiéndose así desde el momento de su nacimiento en uno de los grandes pilares en la vida del senador.

En varias ocasiones, a través de sus redes sociales, Turbay evidenció el amor por su hijo y por ende, agradeciéndole a su esposa por la familia que han logrado construir con el paso de los años.