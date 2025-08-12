Periodista de RCN se quebró en vivo al estar presente en la despedida de Miguel Uribe Turbay; tuvo que salir de cámaras

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, pues desde hace varios años cuenta con una amplia acogida por parte de los televidentes, contando con su propio informativo como lo es Noticias RCN, que está presente durante más tres emisiones y un amplio grupo de periodistas y presentadores, quienes están desde el lugar de la noticia.

Uno de los hechos que ha conmocionado a Colombia tiene que ver con el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de ser víctima de un complejo atentado que trajo consigo que durante más de dos meses estuviera internado en la Fundación Santa fe luchando por su vida.

La decisión por parte de la familia fue que el cuerpo de Uribe esté en cámara ardiente, al parecer, hasta las horas de la noche de este 12 de agosto, para que su familia, amigos y demás ciudadanos puedan darle el último adiós. Sobre las horas de la noche del 11 de agosto, llegó el cuerpo de Miguel Uribe al Salón Elíptico del Capitolio, donde varios medios de comunicación estuvieron al tanto de cada uno de los detalles.

Sin embargo, una de las periodistas de Noticias RCN, en medio de su reportaje sobre cada uno de los detalles que ocurrían allí, pero sus emociones fueron mucho mayor, tanto así que su voz terminó entrecortada: “Dar ese último adiós a Miguel Uribe Turbay”, al cortar la emisión, la periodista se agachó, ya que no pudo aguantar las lágrimas. Mientras que Felipe Arias reiteró que entendía a la perfección la serie de emociones con las que contaba, pues fue cercana a Miguel Uribe.

Ante este sentido momento, la periodista de RCN ha recibido varios comentarios de apoyo, dejando claro que más allá de su rol profesional, este ha sido un momento que ha tocado el corazón de muchos colombianos, teniendo en cuenta el atentado del que fue víctima Miguel Uribe y el dolor que afronta ahora su familia.

¿Cuál es el negocio de Zahira Benavides, expresentadora de RCN?

Luego de varios rumores por un posible despido, en medio de sus vacaciones, Zahira Benavides, confesó que trató de hablar con su jefe, quien negó esta posibilidad. Sin embargo, uno de los grandes cambios tuvo que ver con que pasó a formar parte de la emisión de las 11 pm y posteriormente Benavides habría sido despedida de Noticias RCN.

A pesar de que su salida de RCN se dio hace varios meses, lo cierto es que Zahira no se ha quedado quieta, pues ha buscado seguir trabajando, pero ahora fuera de la televisión, pues la expresentadora de Noticias RCN recientemente confirmó la apertura de su nuevo negocio en la capital colombiana, el cual está enfocado en un spa facial y corporal: