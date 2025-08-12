Miguel Uribe dio mensaje premonitorio de su muerte basado en valiosa enseñanza de su abuela

En la mañana del pasado 11 de agosto, Colombia entró en luto luego de la confirmación de la muerte del senador y candidato a la Presidencia Miguel Uribe, quien luchó por su vida durante dos meses tras ser víctima de un atentado. Tras su deceso se han hecho virales varios videos de este bogotano que partió de este mundo terrenal con 39 años, uno de ellos el que muchos consideran un mensaje premonitorio de su muerte basado en una valiosa enseñanza que le dejó su abuela.

El deceso de Uribe Turbay no deja de despertar la indignación de los colombianos que piden cesen los discursos de polarización, que, para muchos, llevaron al triste desenlace de este hombre que, más allá de la política, deja a su esposa, Claudia Tarazona, sus hijas y su pequeño hijo de 4 años con un profundo dolor; mismo que Uribe vivió en su inocencia casi a la misma edad de su ‘retoño’ Alejandro, con la muerte de su señora madre Diana Turbay en 1991.

Así fue la llegada del cuerpo de Miguel Uribe al Capitolio Nacional y la instalación de la Cámara ardiente

Justamente el deceso de su progenitora fue uno de los temas centrales de una entrevista que iguel Uribe le concedió a Blu Radio, en la que él le da a conocer a Jorge Alfredo Vargas, una de las máximas enseñanzas que le dejó su abuela Nydia Quintero, mujer que falleció en la misma clínica en la que estaba internado Uribe.

“Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de vivir con mi mamá lo que hubiera querido vivir. (...) Siempre he tenido una gran nostalgia por esta ausencia que nunca se va a llenar, pero también por la admiración y la mayor motivación que mi vida, que es la de mi madre, quien buscando la paz encontró la muerte, ella es mi gran inspiración. (...) En la familia hemos perdonado, aunque es más fácil decirlo que hacerlo; con el tiempo uno entiende que el resentimiento le hace más daño al que lo siente. Siempre estuvimos aferrados a la fe, porque como dijo mi abuela y como digo yo, es más fácil ver a los papás morir, pero nunca a un hijo”, afirmó Miguel Uribe Turbay.