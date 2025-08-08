Marbelle mostró su cariño por el hijo de Álvaro Uribe Vélez y lo comparó con Nicolás Petro, “criado con amor y gallardía”

Marbelle es una cantante de música popular, tecnocarrilera y balada, que a la fecha lleva más de 20 años siendo parte de la industria del entretenimiento, llevando su música a los diferentes escenarios del país, así como también dando sus conocimientos en algunos programas de música presentes en Caracol y RCN. Sin embargo, desde hace varios meses ha dado de que hablar por sus declaraciones tanto en contra de Gustavo Petro, pero mostrando su cariño para Álvaro Uribe.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ más allá de su talento en los escenarios, también ha dado de que hablar por sus explosivas declaraciones, pues desde el inicio de las pasadas elecciones presidenciales, demostró su descontento frente a Gustavo Petro e incluso sacó a flote que saldría del país si llegara a quedar como presidente, situación que no se dio, pues contaba con varios proyectos en Colombia.

Aunque sigue adelante con su carrera como solista, además de su presencia en el grupo musical ‘Planchado el despecho’, las diferentes declaraciones en contra de Petro siguen más que latentes y ahora aprovechó para enviarle una pulla a su hijo, Nicolás Petro y de paso defender al hijo de Álvaro Uribe Vélez: “Miren la diferencia… de un hijo criado con amor, ejemplo, educación y gallardía”.

Ante el hecho, varios de los usuarios no dudaron en estar de acuerdo con las palabras expuestas por parte de Marbelle, teniendo en cuenta que las marchas más recientes se dieron en apoyo a la condena expuesta para Álvaro Uribe Vélez por 12 años de prisión domiciliaria.

¿Por qué Marbelle no se fue de Colombia luego del triunfo de Gustavo Petro?

En medio de la serie de críticas recibidas luego de que Marbelle no se fue de Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro, la artista se refirió a este tema a través de las redes sociales, donde aseguró: “Para los que pregunta que por qué no me he ido. Fácil… Gano muy bien, me aman y porque Fuera Petro, porque quiero, puedo y no me da miedo”. Las respectivas declaraciones de la artista estuvieron acompañadas de una imagen suya luciendo un vestido negro con algunos detalles, en medio de una sesión fotográfica.