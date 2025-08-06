“Que embalada”, Vicky Berrio después de que Luisa Fernanda W la siguiera en redes

Vicky Berrío es una reconocida comediante y actriz colombiana originaria de Antioquia, que se dio a conocer aún más por su participación en la edición 2024 de MasterChef Celebrity Colombia. Su carrera artística comenzó hace bastantes años, específicamente en 1999 y desde aquel momento mostró su talento en disciplinas como la improvisación, el clown y el manejo de títeres.

A lo largo de su trayectoria, ha creado un show de stand-up comedy inspirado en las vivencias del campo, abordando con humor las labores cotidianas de las mujeres rurales. Además de que su más reciente participación en RCN, fue en el famoso reality de ‘La Casa de los Famosos’, presentado el After Show del programa, junto a Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada.

Vicky se destaca por su gran humor y forma de ser sin filtro, pues lo que siente es lo que expresa y hoy compartió una particular historia en sus redes. En ella se le ve con una mascarilla en el rostro, primero saludando a sus seguidores y después comentándoles que alguien muy especial la había seguido en Instagram. Se trataba de la influencer Luisa Fernanda W, para Vicky fue un gran noticia pero a la vez la preocupó un factor y era que se iba a poner o como se iba arreglar de ahora en adelante.

“Ahora yo ¿qué ropa me voy a poner?, dios mio que embalada Luisa Fernanda, espero no decepcionarte, yo esos bolsillos que tengo para ponerme, ay no, que pena", expresó la comediante entre risas. Cabe resaltar que, Luisa Fernanda W ha enfocado sus redes a contenidos de moda, donde maneja un gran estética y frente al video de Vicky, lo reposteó en sus historia y le indicó que es hermosa.