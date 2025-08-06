Melina Ramírez y Laura Acuña emprendieron viaje a este especial destino

Yo Me Llamo celebró su décima temporada a inicios del 2025, para llevar a cabo su gran final el 1 de julio en Caracol, donde Víctor Manuel Serna, conocido en el show como “Yo me llamo Vicente Fernández”, se coronó como el gran ganador de la décima temporada. El originario de Pereira y con tan solo 22 años, dedicó su triunfo a su hija recién nacida y su familia, anunciando que invertirá lo obtenido en el bienestar futuro de los suyos.

Durante la temporada, las encargadas de conducir el programa fueron Melina Ramírez y Laura Acuña, quienes mostraron gran complicidad, a pesar de que en varias ocasiones recibieron críticas. Esto debido a las interrupciones que hacían durante las presentaciones, para dar sus comentarios y mostrar sus reacciones.

Con el fin del reality, Caracol le dio paso al Desafío del Siglo XXI, mientras que Melina Ramírez y Laura Acuña recibieron especial invitación para viajar juntas con destino al Desierto de la Tatacoa en Huila. En el video compartido por las redes del canal, las presentadoras agradecieron a Caracol y expresaron su alegría de viajar por Colombia y Melina señaló que después de este tipo de viajas “uno no vuelve a ser el mismo”.

¿Quién es la nueva presentadora que se une al canal Caracol?

Cristina Hurtado será la nueva presentadora de A Otro Nivel, famoso reality de canto que ha llevado a la fama a una gran variedad de artistas del país. Dicha noticia tomó por completo de sorpresa a los presentadores de Día a Día, Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde, quienes afirmaron no saber nada al respecto y la felicitaron por el nuevo logro:“Estar en Caracol Televisión hace parte de la realización de mis sueños. Llevo tres noches sin dormir bien, me he sentido muy bien recibida”,señaló la presentadora.