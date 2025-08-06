Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’, aclaró si tiene planes de matrimonio con Roberto Asis, ¿la segunda es la vencida?

Carla Giraldo es una actriz colombiana, quien inició su carrera en la televisión siendo una niña y por ende, alcanzando el éxito. Con el paso de los años la paisa llegó a interpretar diferentes papeles, teniendo en cuenta la versatilidad con la que cuenta. Pero, luego de medirse y convertirse en la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’, le dio paso a su rol como presentadora de ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN. Sin embargo, en medio de la felicidad que trajo consigo esta nueva faceta, la actriz se encontraba en medio de su separación con el padre de sus dos hijos.

Durante la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ se conoció que Carla Giraldo y Mauricio Fonnegra habían tomado la decisión de seguir por caminos separados y quien se fue de su casa a las afueras de Bogotá fue la presentadora, que actualmente residiría en un apartamento un poco más cercano a la capital.

Aunque la paisa ha optado por no revelar los detalles detrás de su separación, lo cierto es que hace pocos meses Giraldo inició una nueva relación con Roberto Asis, un modelo y fotógrafo cartagenero, a quien se le vio durante las grabaciones de ‘La casa de los famosos’ en varias ocasiones. Si bien, la noticia de un nuevo amor terminó causando sorpresa en varios de sus seguidores, teniendo en cuenta que no hace mucho se había confirmado su separación.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘Íntimo’, Carla reiteró: “Él es divino, él es precioso y me trata como una princesa, entonces yo estoy feliz”. Asimismo, la presentadora de ‘La casa de los famosos’ dejó claro que Asis, su novio, tiene claro que ella es una figura pública y por ende, cada una de las implicaciones que esto trae y lo que vive actualmente.

En cuanto a la duda del periodista por un posible matrimonio con Roberto Asisi y sacando a flote que hace poco tiempo se dio su ruptura con el papá de sus hijos, Carla aseguró que vive el día a día: “Yo nunca me proyecto, yo vivo un día a la vez amorosamente, con mis hijos, en mi vida, en mi trabajo, en todo. O sea, yo soy como la vida en el ‘reality’ es un día a la vez lo que va transcurriendo y con base a eso nos vamos moviendo”.

¿Quién tiene la custodia de los hijos de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

Aunque Carla Giraldo no se ha referido a este tema de manera contundente, lo cierto es que en pasadas apariciones, la presentadora reiteró que buscan dividir el tiempo con sus hijos de la mejor manera posible y en la que ambos puedan tener los mismos espacios para así estar al pendiente de cada una de las etapas que viven, ya que los dos menores no sobrepasarían los 10 años de edad.