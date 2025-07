Cony Camelo aprovechó para burlarse de los memes tras fallo en contra de Álvaro Uribe

‘MasterChef Celebrity’ es un ‘reality’ del Canal RCN que durante varios años ha estado presente en las noches colombianas, donde los fuertes retos culinarios terminan siendo los principales protagonistas año tras año en medio de los diferentes grupos de celebridades quienes llegan a mostrar su talento. Durante la pasada edición fueron varios los participantes que se destacaron, entre ellos la conocida actriz Cony Camelo.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’, mandó sorpresivo mensaje para su exesposo, Simón Brand, ¿de qué se trata?

Camelo, en medio de una carrera de más de 10 años, se ha destacado en diferentes producciones televisivas, quedando así en la memoria de los colombianos. Pero con el fin de salir de su zona de confort, decidió ingresar a ‘MasterChef’ siendo blanco de críticas, pero también de comentarios de apoyo por parte de los televidentes.

En pasadas entrevistas, Cony ha dejado claro que en ocasiones ha pensado en desactivar sus redes sociales debido a la serie de comentarios negativos recibidos, sin embargo, tiene claro que puede expresar sus ideas sin importar las declaraciones de otros. Una de las polémicas más fuertes ha tenido que ver con su apoyo a Gustavo Petro hace un tiempo, situación que sigue presente para varios usuarios de la red social ‘X’ y que no dudan en recordárselo.

Aunque actualmente la conocida actriz ha buscado hacer a un lado el tema político, lo cierto es que recientemente no dudó en referirse al fallo en contra de Álvaro Uribe que se llevó a cabo el 28 de julio. Si bien, no envió un contundente mensaje, aprovechó para divertirse con los diferentes memes compartidos, añadiendo así: “Esto es un deleite”.

Cabe resaltar que a lo largo de los mismos se exponen algunas imágenes del abogado de Álvaro Uribe durante este importante fallo, así como también de la reunión de Uribe junto a Petro hace un tiempo, pues los usuarios no perdieron la oportunidad de tomar lo ocurrido para vincularla a algunos momentos.

¿Qué pasó con Cony Camelo, de ‘MasterChef Celebrity’?

Aunque su participación llegó a su fin hace varios meses, la actriz hizo parte de ‘Los impresentables’ para referirse a este tema, pues para mucho se convirtió en la villa del programa:

“A mí jamás me dijeron Cony hazte la villana, o sea, eso es mentira, eso no se lo dicen a uno. Yo si me empecé a dar cuenta un poco de que digamos, yo no sabía como jugar el juego, entonces ya ahora lo sé jugar. Ahora, sabría qué decir y que no, yo era muy honesta, demasiado honesta y cosas que decía era lo que pensábamos casi todo cuando nos encontrábamos en los corredores.