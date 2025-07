Estos fueron los años que Alberto Linero guardó celibato, “un tipo que aprende fácil”

Alberto Linero con el paso de los años se ha convertido en una reconocida figura en Colombia, contando con una amplia acogida entre los televidentes, pues durante varios años ejerció como sacerdote. Sin embargo, tomó la decisión de renunciar a este rol, ya que encontró el amor y decidió no solo vivir un noviazgo, sino también casarse y emprender un nuevo camino junto a su pareja, María Alcira.

A principios del 2023 Linero se casó con María Alcira, luego de un tiempo de sostener un noviazgo, siendo esta toda una sorpresa para sus seguidores. Aunque no fue una gran celebración, pues contó con pocas personas, lo cierto es que fue uno de los principales objetivos como pareja fue llegar al altar.

Aunque en principio optaron por no revelar mayores detalles con respecto a su unión, lo cierto es que hace pocos días, Linero estuvo haciendo parte de ‘Desnúdate con Eva’, programa de entretenimiento presentado por Eva Rey, donde reveló que perdió su virginidad a los 50 años de edad, teniendo en cuenta que durante años dedicó su vida a Dios.

“Mi primera vez fue a los 50 años, con mi esposa. Con ella, nada más la conozco a ella (…) Yo fui célibe de verdad, el problema no era ese (…) Y yo estoy seguro de que no, es un don de Dios, es decir, si Dios no hubiera querido que tuviéramos sexualidad no nos hubiera dado aparatos genitales. La primera vez sí estaba nervioso. Soy un tipo que aprende fácil, siempre he sido precoz, siempre he aprendido fácil, pues nada yo estaba preparado, yo sabía que iba a ser un lío, pero lo iba a intentar. Pero no tenía miedo de que no fuera, me creo capaz", fueron las declaraciones que añadió Alberto Linero.

¿Quién es la esposa de Alberto Linero?

La esposa de Alberto Linero se llama María Alcira Matallana Batista. Se casaron en febrero de 2023, después de más de tres años de relación. Ella es estratega digital y empresaria. Alberto Linero ha mencionado que la conoció hace tiempo y que se volvieron a encontrar cuando ella ya se había separado. Él la describe como una mujer independiente, autónoma, con la que puede conversar y que no tiene hijos o los tiene adultos, lo cual era un deseo para él. Actualmente, ella tiene 44 años y él 54.

Ambos han compartido que la clave de su relación es el trabajo diario para mantenerla fuerte y se sorprenden con detalles mutuamente para seguir conquistándose. María Alcira incluso diseña las camisas con las que Alberto Linero se presenta en público, combinando los colores del Caribe que a él le encantan.