Karina García, de ‘La casa de los famosos’, confesó si planea irse a vivir con Altafulla

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento con mayor acogida en Latinoamérica y durante el 2024 llegó a las noches del Canal RCN, contando actualmente con dos temporadas, donde han sido varias las celebridades que han logrado destacarse y durante este 2025, quien se convirtió en el ganador de los 400 millones de pesos fue precisamente, Altafulla.

Antes de la gran final del ‘reality’ Altafulla inició un amorío con otra de las participantes como lo fue Karina García, sin embargo, ella semanas más tarde se convirtió en una de las eliminadas, lo que trajo consigo un sinfín de rumores de una ruptura. A pesar de ello, la paisa se convirtió en la jefe de campaña, volviendo a ingresar al programa de entretenimiento, demostrando así el cariño que se tienen.

Luego del triunfo de Altafulla, quien fue una de las protagonistas en cada una de sus apariciones, fue, precisamente, Karina García e incluso la pareja realizó toda una serie de en vivos, demostrando así que su relación está mejor que nunca.

Este auge también ha traído consigo que los dos exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ sean invitados a diferentes eventos y hace pocos días llegaron al un famoso bar en Medellín, donde la duda frente a si entre sus planes está vivir juntos cerca, esto respondieron:

“Ya estamos viviendo juntos”, fueron las declaraciones que añadió Karina García, de ‘La casa de los famosos’, en medio de algunas risas, mientras que Altafulla no guardó silencio y agregó: “Buena respuesta. Yo hubiera pensado la misma mondá”.

¿Karina García, de ‘La casa de los famosos’, está siendo investigada por las autoridades?

Ante su saluda de ‘La casa de los famosos’, Karina estuvo haciendo parte de ‘Los impresentables’, donde se refirió a este tema asegurando: “Eso fue el año pasado, bueno, fueron más de 50 influenciadores que caímos en eso, uff demasiados. Una empresa nos contrató a muchos influenciadores del país, todo era totalmente legal y simplemente tiempo después salió que eso era algo fake, pero realmente no fue culpa de nosotros porque, sino que no hubiésemos sido tantas personas.

Yo eso solamente lo hice una vez y ya, pero en este momento no me investigan, no, no. Ellos como que hace denuncias, incluso los mismos seguidores y ya empiezan como el proceso a investigar y todo, pero eso está super tranqui. O sea cero preocupación con eso".