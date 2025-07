Presentadora de RCN confesó que casi pierde la vida tras padecer compleja bacteria, “déjenla morir tranquila”

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación principales en Colombia, contando las 24 horas del día con una parrilla de contenidos enfocados en la información, investigación y entretenimiento que les permiten a los televidentes elegir sus contenidos favoritos.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Ella es la bella presentadora de RCN que habría sido despedida del canal y ya le tienen reemplazo

Con el paso de los años, una de las presentadoras que se ha convertido en una de las principales es Sandra Bohórquez, quien hizo parte de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, para posteriormente formar parte de ‘Mañana express’ y actualmente acompaña a los televidentes en otro de los programas matutinos como lo es ‘Buen día, Colombia’.

Su amplia visibilidad ante la pantalla le ha permitido ganarse el cariño de los televidentes, dándose a conocer mucho más en plataformas digitales y también en otros medios de comunicación, pues recientemente estuvo haciendo parte de ‘Bravíssimo’ de CityTV, donde reveló el duro momento que vivió con su salud y en el que por poco pierde la vida.

“Me pasan a UCI después de unas pruebas de sangre, no supe más nada, entré en coma, eso fue tan grave, yo no tenía ni idea porque yo no sentía como estaba. Duré en coma porque me entró una bacteria en el quirófano, de algún lado, ahora las bacterias son tan inmunes (…) Era tan fuerte que lo que hizo fue una falla multisistémica en mi cuerpo, te va afectando todos los órganos (…) Fue un proceso durísimo (…) Ya habían dado la orden de no la abran más, no intervengan más esta niña, déjenla morir tranquila, que pecado", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Sandra Bohórquez, del Canal RCN.

Si bien, la presentadora de RCN expuso que padeció una bacteria, al despertar su médico le dijo que alguien le había hablado pidiéndole una laparoscopia, a pesar de que habían dado la orden de no realizarle más procesos médicos, ya que había pasado por varios. Sin embargo, allí, el doctor se percató que tenía una peritonitis y que esta ya llegaba a varios órganos haciendo una cirugía de urgencia que le terminó salvando la vida a Sandra, lo que catalogó el doctor como la voz de Dios que logró su recuperación.

¿Quién es el esposo de Sandra Bohórquez, del Canal RCN?

La presentadora Sandra Bohórquez está casada con Sebastián Espinosa, con quien contrajo matrimonio el 23 de febrero de 2025 en una ceremonia íntima. Él es un empresario y, aunque es una figura más reservada que Sandra, la acompaña frecuentemente en eventos y en su vida personal, demostrando una relación sólida y feliz. Se les ve muy enamorados en las publicaciones que Sandra comparte ocasionalmente en sus redes sociales.