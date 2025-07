Ella es la bella presentadora de RCN que habría sido despedida del canal y ya le tienen reemplazo

Durante más de dos décadas el Canal RCN ha llegado a los hogares colombianos, encargándose de entretener, pero también de informar a lo largo del día. Llevando a la pantalla dos programas matutinos como lo son ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’, que se han quedado en el corazón de los colombianos, sin embargo, se conoció que ella es la presentadora que habría sido despedida.

En los últimos meses, han sido varios los cambios por los que han pasado los dos programas matutinos que han causado sospechas entre los televidentes debido a la manera en la que el Canal RCN escoge a sus nuevos talentos, pero también las capacidades de varios de sus directores de programa.

Uno de los casos más recientes tuvo que ver con María Fernanda Díaz, quien hace pocos meses se convirtió en la presentadora de ‘Mañana express’, siendo muy bien recibida por parte de sus compañeros como lo fueron Ana Karina Soto, Carlos Marín, Yener Bedoya, entre otros.

¿Quién es María Fernanda Díaz, de ‘Mañana express’?

María Fernanda Díaz, quien durante varios años hizo parte de la sección de entretenimiento de City TV, donde mostró su talento y por ende, ganó una amplia visibilidad y un sinfín de conocimientos, los mismos que le permitieron llegar a formar parte de ‘Mañana express’, programa matutino del que hice parte por alrededor de 6 meses, ganándose el cariño de los televidentes.

Presentadora de RCN se despidió de ‘Mañana express’

Ante la duda de algunos de sus seguidores con respecto a su ausencia de ‘Mañana express’, María Fernanda se encargó de referirse a este tema a través de sus redes sociales confirmar su salida del programa del Canal RCN:

“Hoy quiero compartirles una noticia especial: cierro un ciclo hermoso en RCN. Fue una etapa llena de aprendizajes, retos, amigos y crecimiento. Me llevo grandes recuerdos, muchas lecciones y un profundo agradecimiento con todo el equipo y quienes me acompañaron en este camino. Vienen proyectos nuevos, cosas que me ilusionan profundamente y de las que pronto les hablaré con más detalle. Gracias a quienes han estado ahí siempre, por su apoyo y su cariño. Estoy feliz y llena de energía para lo que viene".

Cabe resaltar que varios rumores apuntan a que María Fernanda habría sido despedida, pero hasta el momento se desconoce la veracidad de esta información, pues ella optó por no referirse a este tema, pues ya contaría con un nuevo proyecto.