Eva Rey se arrepiente y decide no publicar entrevista por reacción de la gente contra el invitado

La periodista española, Eva Rey, había publicado adelantos de su más reciente entrevista con el empresario Emilio Tapia, condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados, pero recibió una ola de rechazo, por lo que anunció que no la publicará.

PUBLICIDAD

Desnúdate Con Eva es un espacio de entrevistas en donde la periodista ha logrado posicionarlo como una de las producciones más seguidas e influyentes en las plataformas digitales por sus invitados

También le puede interesar: “Eva lo despeinó, lo peinó y lo volvió a despeinar”: Dicen por entrevista a Daniel Quintero

Eva Rey se arrepintió de publicar entrevista con Emilio Tapia

Por su sala han pasado políticos empresarios, deportistas y figuras públicas, ya sea por sus carreras artísticas o por su popularidad en las redes sociales.

La situación se descontroló en las redes porque invitó a Emilio Tapia, el empresario y contratista cordobés, que fue condenado el pasado 19 de diciembre de 2024 a seis años y tres meses de prisión, al aceptar su participación en el caso Centros Poblados, así como su papel en irregularidades contractuales con las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

“Ante el aluvión de críticas que he recibido después de la entrevista a Emilio Tapia, he decidido bajar los cortos que había subido a todas las plataformas, he decidido bajarlos y no va a publicarse. La verdad que la entrevista la hice con todo el sentido de interés periodístico, pero la verdad entiendo y veo que hay mucha gente que se ha sentido ofuscada y que he herido susceptibilidades”, dijo la periodista a través de un video que publicó en la noche de este miércoles, 25 de junio.

Además, dijo que más en este momento por el que está pasando el país. “Cuando uno la caga, tiene que reconocer que la cagó. Después de todo lo que me han escrito, de todo lo que he leído, de todas las llamadas que he recibido, asumir que la cagué y que seguiré haciendo entrevistas. Esto me sirve para aprender a trabajar con mayor rigor”, dijo Rey.

Sus seguidores reaccionaron diciendo: "Emilio Tapia no es la persona mas idónea para entrevistar, ya que tiene un prontuario criminal por CORRUPCION. Esta entrevista ofendería al pueblo Colombiano“, ”Por favor cómo se te pudieron ir las luces de esa manera, gracias por hacer lo pertinente“, ”Eva equivocarse es humano y disculparse es aun mejor. Eres una gran periodista" y "Es de valientes reconocer los errores por eso haces la diferencia a los demás periodistas“.