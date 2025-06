Mateo y Norma de ‘La Casa de los Famosos’ se fueron de Colombia para vivir vacaciones de ensueño en el exterior

El pasado 9 de junio los colombianos decidieron con su voto que el costeño Andrés Altafulla debía coronarse como el segundo ganador de ‘La Casa de los Famosos’; programa concurso que no solo sirvió de impulso para su carrera, también para la de varios de los eliminados, dos de ellos que hoy por hoy gozan de las mieles del reconocimiento en un reconocido destino en el extranjero. ¿De quiénes se trata?

En esta entrega del formato de ‘Nuestra Tele’ el amor también se presentó como protagonista, muestra de esto fueron los amoríos que se vieron dentro del set, dentro de ellos el de Altafulla y Karina García, y el de ‘Peluche’ con Norma Nivia.

Mateo Peluche y Norma Nivia (@mateo_varela)

Tras quedar en la sexta posición, estar a pocos episodios de ser parte de la finalísima, Varela y Nivia se han dedicado a mostrar su amor en las redes sociales, muestra de esto son las publicaciones que han realizado en sus cuentas de Instagram en las que compartieron parte de las merecidas vacaciones que están disfrutando nada más y nada menos que en Curaçao, territorio en el que gozaron de varios planes, dentro de ellos el montar en motocicletas en las carreteras que están a la orilla del mar.

¿Guajira del Desafío hará parte de LCDLF3?

Tras el fin de la segunda entrega de LCDLFC son muchos los nombres que han sonado para la próxima edición, dentro de ellos el de Kelly Ríos, finalista de El Desafío XX, que descartó esta posibilidad con un contundente mensaje:

“Primero hay que aprender a escribir y usar el verbo creer. Segundo, no hay que ser mayormente inteligente para entender que dependía de mi para ganar, no lo hizo solo, aunque sin mí también lo lograría porque así era su destino y ¿Gratis? No, gratis lo dio tu mamá y naciste tú. Mis esfuerzos valen y ya casi se acabó el dinero. Tercero, si te duele algo es problema tuyo, desganada y desrécord no hay", expresó.