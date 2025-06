Joan Manuel Serrat de Yo Me Llamo tuvo que disculparse con el jurado tras haber hecho un ‘berrinche’

Con 105 capítulos a sus espaldas, la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ intensifica sus exigencias para los 12 imitadores restantes. Esta creciente presión llevó a uno de los participantes, el doble de Joan Manuel Serrat, a estallar frente a las cámaras de Caracol Televisión, manifestando su profundo inconformismo con la retroalimentación recibida por parte de los jurados.

Después de quedar en riesgo de eliminación, el jurado se mostró comprensivo con Serrat, disculpándolo por las emociones que lo “nublaron” en el episodio donde rompió en llanto y confrontó a los calificadores. Le señalaron que, a pesar de su evidente agotamiento, debía mantener una actitud diferente ante la competencia. Además, recibió palabras de apoyo de Amparo Grisales, quien destacó significativamente su presentación y la notoria mejoría que ha mostrado desde aquel momento de crisis en pleno programa.

Una de las retroalimentaciones que lo llevaron a riesgo fue la de César Escola, que le afirmó: "“Estoy muy contento, esperaba mucho esta canción. A los que somos amantes del cine y Hollywood nos genera emoción. (...) A diferencia de las otras canciones que son poemas e imágenes, estas son anécdotas con una picardía que no vi en tu interpretación. (...) El hecho de los acordes de la guitarra que no coordinan me distrajo, esta canción no está a la altura de lo que esperamos. (...) Es una historia fantástica, es como cuando le cuentas una historia a un niño y ese era el carácter”.

¿Quién es la participante de Yo Me Llamo que estuvo hospitalizada?

Todo comenzó en marzo de 2025, mientras Patricia imitadora de Marisela se encontraba en Tuluá, Valle del Cauca, cumpliendo con compromisos artísticos. Lo que parecía un problema menor resultó ser una úlcera gástrica que se perforó, desencadenando una grave peritonitis, una inflamación potencialmente mortal del revestimiento interno del abdomen.

La gravedad de su estado exigió una intervención quirúrgica inmediata. Durante la primera operación, los médicos descubrieron que la infección era tan severa que tomaron la drástica decisión de mantener su abdomen abierto durante cinco días para controlar la peritonitis, una medida extrema que da cuenta de la delicadeza de su condición.

Fue necesaria una segunda cirugía para abordar estas complicaciones. La artista permaneció hospitalizada aproximadamente quince días, gran parte de ese tiempo en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su recuperación.

Patricia enfrentó nuevos retos en su recuperación. Las cirugías y la gravedad de la infección dejaron secuelas digestivas que requirieron una dieta estricta y cuidados médicos continuos. Además, como cantante, tuvo que iniciar terapias de respiración para fortalecer su voz, un aspecto crucial de su carrera que se vio afectado por la debilidad física postoperatoria.