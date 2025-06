Emiro confesó en entrevista que junto a Melissa están medicados tras el fin de ‘La Casa de los Famosos’

En la mañana de este jueves a los micrófonos de Los 40 llegaron los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’, entre ellos Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña. Los tres crearon una cercana amistad con el paso del reality, por lo que estos días han estado en entrevistas con diferentes medios para hablar sobre su paso por el reality, pero hoy exactamente tocaron temas más delicados.

Un detalle que pasó por desapercibido durante esta entrevista es que les preguntaron sobre cómo se encontraban al salir y cómo ha sido adaptarse de nuevo a la normalidad, por lo que Emiro le respondió con sus gestos de que incluso estaban medicados. En ese momento, ambos locutores les preguntaron por la afirmación, pero Melissa intervino para desviar el tema y habló sobre una denuncia pública hacia el fandom de Karina García, por el hecho de amenazar de muerte a su hijo.

Por lo que hizo un llamado para que los seguidores paren de tirar odio hacia ellos. Adicional a esto, expresó que la persona más falsa de la competencia fue Alerta por su decisión de apoyar a Altafulla y no dudo en hablar mal de Karola, la mejor amiga de Emiro. No obstante, no se supo con qué intención lanzó el comentario Emiro, si lo hacía en forma de humor o si, realmente, los finalistas están acudiendo a algún medicamento para volver a la normalidad.

Melissa Gate advirtió que no irá a entrevistas en algunos medios de comunicación

Melissa no se aguantó más y durante entrevista con Radio Uno frenó a los periodistas del lugar por cuestionarla sobre la relación con Altafulla y Karina García. Gate les dijo que prefería irse a hablar de ese tema, teniendo en cuenta que hay asuntos más delicados que eso.

Lo mismo sucedería en su paso por Alerta Bogotá, cuando volvieron a preguntarle por el barranquillero, por lo que les respondió de forma contundente: “Yo la verdad estoy mamada, cansada de todos los medios de comunicación, que lo único que tienen por preguntarme es por Altafulla. Mañana seguramente él vendrá a dar entrevistas, pueden preguntarle a él. Porque yo no sé nada de la vida de él, a mí no me importa, él ya es el ganador. ”