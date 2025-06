No bajan de “copiona” a Karol G tras el anuncio de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’; acá los memes y reacciones

Tras el éxito de su gira global ‘Mañana será bonito’, la paisa Karol G sorprendió a sus fans con un nuevo color de cabello, castaño claro, lo que significa el lanzamiento de un álbum, costumbre que viene realizando desde compilados como ‘Ocean’ y ‘KG0516′. Justamente en la tarde de este lunes 9 de junio, la intérprete de ‘TQG’ reveló el nombre de su nuevo disco, ‘Tropicoqueta’, anuncio por el que muchos le están dando ‘palo’. Acá les dejamos algunas de las reacciones.

Tras no realizar publicación alguna en su cuenta de Instagram, desde diciembre del año pasado, con el anuncio de su documental en Netflix; ‘La Bichota’, se volvió a poner juiciosa con sus redes y en abril del año en curso empezó a dar pistas de lo que se viene para su carrera musical.

Dentro de las publicaciones más llamativas resaltó un carrete fotográfico en el que mostró cómo fue la celebración de su fiesta de 15 años; a lo que se le sumó el lanzamiento de su tema ‘Latina Foreva’, canción cuyo video musical cuyo video musical ya sobrepasó la barrera de las 12 millones de reproducciones en YouTube; clip que fue grabado en medio de las montañas nevadas del sector de Mammoth Lakes, California.

Así reaccionaron en internet al anuncio del nuevo disco de Karol G

Tras la salida al ‘ruedo’ de ‘Latina Foreva’, muchos empezaron a hacer conjeturas de lo que será el nuevo trabajo de la nacida en Medellín, hipótesis que se incrementaron con una publicación en IG, en la que se ve a Karol G, vestida de garota brasilera totalmente anaranjada y ejecutando una danza bastante tropical que a muchos los hizo viajar en el tiempo. “Por fin les dejo saber esto. Se me sale el corazón. Mi nuevo álbum tropicoqueta. Muy pronto”, expresó la cantante en la descripción del post, en el cual le están diciendo que supuestamente se copeo de Bad Bunny y Thalía.

“¿Cuál tropicoqueta? Carolina no es tropical, no es playera, es urbana, nació en las montañas, aprópiate de un descanso, que saturada de ideas te tienen por seguir siendo relevante“, ”Una vez más la originalidad de Karolg se ve por el piso. ¿O es acaso que todos los reguetoneros coincidieron en aburrirse de su género?“, ”Karol G esperando que Bad Bunny tire un álbum para copiarle el concepto", “Llevábamos años diciendo que Karolg copiaba a Rosalía y ha tenido que empezar a copiar a Bad Bunny para daros cuenta que esa tía no tiene ideas propias”, y “La última idea original que tuvo KarolG fue Tusa en 2019″, fueron algunas de las reacciones en ‘X’.