Altafulla: Así fue la vez que fue encarado por sobrepasarse con las mujeres de ‘Protagonistas de novela’

Con la final de ‘La casa de los famosos’ este 9 de junio, Melissa Gate, Emiro Navarro, La ‘toxi’ y Altafulla logran llegar a la final para poder apagar las luces de la casa y coronarse como el nuevo ganador de la segunda temporada del reality de convivencia.

Si bien las polémicas y las diferencias entre los participantes ha sido una constante en los cerca de seis meses de convivencia, una de las más constantes que más ha saltado a la luz, y ha sido fomentado por los televidentes en redes sociales, fue los constantes comportamientos indebidos con Melissa Gate.

Altafulla ya había tenido comportamientos indebidos en otro reality de RCN

Si bien en ‘La casa de los famosos’ El Jefe tomó medidas para que Altafulla se comportara a la altura del reality y respetando el espacio personal de Melissa, esta no ha sido la primera vez que el creador de contenido y cantante ha sido acusado de esos comportamientos.

En 2017, Altafulla participó en la edición de ‘Protragonistas de nuestra tele’, donde también evidenció un comportamiento indebido. Al ser un reality enfocado en buscar nuevos talentos en la actuación, los participanes le tenían que realizar diferentes pruebas para ir puliendo sus detalles actorales en escena.

Daniella, hace un tiempo, mencionó en medio de una entrevista con Pulzo lo sucedido en el reality, ya que en uno de los ejercicios actorales, Altafulla hizo el amague de tocar sus partes íntimas: “Eso acto no fue de acuerdo mutuo, porque si hibira sido mututo,yo lo hubiera seguido, no lo hubiera emujado, no me lo hubiera quitado de encima. Era todo el tiempo encima mío y no me gusta”.

Del mismo modo, recordaron cómo en uno de los famosos ‘Casa a cara’ uno de sus compañeros hombres mencionándole: “La falta de respeto hacia las mujeres y cómo las tratas”.