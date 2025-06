Blessd defendió a su ex, ‘La Suprema’ de quienes le dan ‘palo’ por sus amores con jugadores de la Selección Colombia

Stiven Mesa Londoño, es el nombre de pila de uno de los artistas urbanos más reconocidos en Colombia y a nivel global, Blessd, artista que en medio del lanzamiento de su nuevo álbum sorprendió a sus fans al hablar de su expareja y el vínculo afectivo que ella tuvo con dos jugadores de la Selección Colombia.

‘El Bendito’ está de lanzamiento con un compilado musical compuesto por 10 temas, ‘Trinidad Bendita’, en los que resaltan colaboraciones con Kris R, Brytiago, Sog, y Ovy on the drumbs. Ante esta alegría, el paisa decidió tener un regalo con sus fans y dar a conocer este trabajo en el Movistar Arena, con una entrevista con Alejandro Riaño y su personaje ‘Juanpis González’.

Blessd estará en Reggaeton Beach Festival en Europa (Cortesía)

En medio de esta conversación, el artista decidió defender a su expareja, Nicol Rivera, más conocida como ‘La Suprema’, de aquellas personas que la atacaran por el hecho de que ella tuvo un idilio con Richard Ríos y se le vio salir con Jhon Jader Durán en un reconocido restaurante de Medellín.